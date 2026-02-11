Pivovar ve středu oznámil, že z celkového počtu 87 000 zaměstnanců po celém světě propustí 5 000 až 6 000 lidí, převážně v Evropě. Rovněž informoval, že objem prodeje piva v roce 2025 poklesl, i když pokles o 2,4 procenta byl mírně nižší, než odhadovali analytici, píše agentura Bloomberg.
Heineken v Česku
Základními výrobními závody skupiny Heineken v Česku jsou tyto tři pivovary. Produkují nápoj jak pro domácí trh, tak i pro export.
Pivovar Starobrno historický pivovar v Brně, vlastněný Heinekenem od roku 2003.
Královský pivovar Krušovice tradiční český pivovar v Krušovicích, v majetku Heinekenu od roku 2007.
Pivovar Velké Březno severočeský pivovar (známý mj. značkou Březňák), který Heineken převzal v roce 2008.
Snižování počtu pracovních míst je nejnovějším důsledkem poklesu spotřeby piva po pandemii na klíčových trzích, včetně USA a Evropy. Trend vyvolal změnu ve vedení společnosti, když Heineken minulý měsíc překvapil investory oznámením, že generální ředitel Dolf van den Brink v květnu odstoupí.
„Hledání jeho nástupce je pro představenstvo nejvyšší prioritou,“ řekl Van den Brink ve pro Bloomberg TV. Heineken podle něj očekává, že se kategorie alkoholických nápojů v budoucnu opět vzpamatuje. „Z krátkodobého hlediska zůstáváme opatrní, ale ve střednědobém až dlouhodobém horizontu jsme přesvědčeni, že se tato kategorie vrátí k růstu.“
Společnost uvedla, že snižování počtu zaměstnanců bude probíhat v průběhu dvou let, protože se snaží snížit náklady. Rovněž předpověděla růst provozního zisku mezi 2 a 6 procenty v letošním roce, ve srovnání s 4,4 procenta v roce 2025, což je na spodní hranici jejího odhadovaného rozmezí.
Prognóza společnosti Heineken je o něco pesimističtější, než trh očekával, ale připravuje společnost na přechodný rok, uvedli analytici Jefferies Edward Mundy a Sebastian Hickman ve své zprávě.
Konkurenční společnost Carlsberg minulý týden zvýšila svůj výhled provozního zisku na tento rok, varovala však před utlumenou poptávkou na západních trzích v budoucnu, uzavírá Bloomberg.