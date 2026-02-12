Investoři rozdělili hračkářské giganty. Hasbro roste, Mattel rekordně padá

Poptávka po klasických hračkách po celém světě klesá. Doplácejí na to i výrobci. Jejich tržby totiž poslední roky výrazně klesají. Mimo jiné proto se ve středu propadly akcie společnosti Mattel o rekordních 27 procent, což je nejvýraznější pokles za posledních více než 20 let. Klesající zájem o klasické hračky eviduje i konkurenční společnost Hasbro, která se mu ale rozhodla čelit.
Mattel a Hasbro

Firma Hasbro se už před lety rozhodla více zaměřit na digitální hry a středeční reakce finančních trhů ukazuje, že tato strategie přináší ovoce. Akcie Hasbra totiž ve středu na rozdíl od Mattelu posílily o devět procent. Investoři ocenili rostoucí tržby Hasbra právě v segmentu digitálních her, kde třeba konkurenční Mattel strádá, píše agentura Reuters.

Hračkářští giganti Hasbro a Mattel ve středu zveřejnili výhled hospodaření pro letošní rok. Ačkoliv obě společnosti počítají s celkovým meziročním propadem tržeb, reakce investorů byla v případě těchto firem odlišná. Mattel totiž na rozdíl od Hasbra zůstává výrazně závislý na prodeji klasických hraček.

Barbín se prodalo nejvíc za šest let. Výrobci hraček na pandemii vydělávají

Přitom Mattel v minulosti přišel s ikonickými autíčky Hot Wheels nebo panenkami Barbie. Spolupracuje se světoznámými filmovými studii, mezi které patří i Pixar či Warner Bros. Discovery. Navzdory tomu ale tržby Mattelu v poslední době výrazně klesají.

Spotřebitelská poptávka se mění

Mattel totiž doplácí na změnu spotřebitelských preferencí. Zákazníci raději utrácejí za digitální hry a globální poptávka roste i po stolních hrách, které jsou spojené s populárními online seriály. V těchto oblastech Mattel právě za Hasbrem zaostává, což se propisuje i do aktuálních cen akcií.

Investory navíc znepokojuje, že Mattel do příštích období očekává i slabší poptávku ze strany obchodních řetězců, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Mezi příklady patří třeba Walmart. Důvodem je i Trumpova celní politika, jež způsobila, že Walmart nechce v blízké budoucnosti držet větší zásoby na svých skladech.

Hledá se stará Barbie. Mattel chce recyklovat hračky a vyrobit z nich nové

Společnost Mattel má rovněž obrovské množství klasických hraček i na svých skladech a uvedla, že ve čtvrtém kvartálu loňského roku kvůli tomu musela výrazně snížit ceny, aby se jí vůbec povedlo přebytečné zásoby prodat.

Mattel plánuje změnu strategie

Pro příští měsíce i proto Mattel plánuje, že se výrazněji zaměří na digitální hry. Celková změna ale nastane postupně. V roce 2026 chce tímto směrem alokovat celkem 110 milionů amerických dolarů, což je asi 2,3 miliardy korun. Aby byly nové cíle společnosti v oblasti digitálních her úspěšné, počítá firma také s náklady ve výši 40 milionů dolarů (asi 88 milionů korun) na marketing.

Odborníci ovšem namítají, že změna strategie Mattelu přichází pozdě. K podobným krokům se podle nich výrobce měl odhodlat už před několika lety. Konkurenti jako Hasbro jsou i proto napřed. „Hasbro má asi sedmiletý náskok,“ uvedl pro Reuters analytik Keegan Cox.

Hasbro vrací na trh Furbyho. Hračku, která byla populární na přelomu století

Investoři navíc u Hasbra oceňují, že firmě se daří převádět tradiční fyzické hry do digitálního prostředí. Příkladem je karetní hra Magic. Tržby v této sféře společnosti Hasbro loni meziročně stouply o 141 procent. Daří se ale i dalším digitálním hrám, za kterými Hasbro stojí, uzavírá agentura Reuters.

Zlato spekulanti nezkazí. Vyhraje, kdo kupuje po malých částkách, míní analytik

Premium
Analytik XTB Jiří Tyleček (5. února 2026)

Cena zlata se dlouho tvářila, že neví, co je to strop. Za jednu unci se platilo i přes 5000 dolarů (v přepočtu zhruba přes sto tisíc korun za 31,1 gramu zlata). Pak přišel pád, který ukázal, že zlato...

12. února 2026

Růže na Valentýna zdraží o vyšší desítky procent, budou z dovozu

Trsové růže ve skladu Florea.cz

Češi vloni utratili za květiny 18,14 miliardy korun, meziročně o 1,8 miliardy korun více. Letos se pak očekává, že si lidé na Valentýna oproti loňsku za růže připlatí o desítky procent více. Je to...

12. února 2026

