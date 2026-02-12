Investoři rozdělili hračkářské giganty. Hasbro roste, Mattel rekordně padá

Firma Hasbro se už před lety rozhodla více zaměřit na digitální hry a středeční reakce finančních trhů ukazuje, že tato strategie přináší ovoce. Akcie Hasbra totiž ve středu na rozdíl od Mattelu posílily o devět procent. Investoři ocenili rostoucí tržby Hasbra právě v segmentu digitálních her, kde třeba konkurenční Mattel strádá, píše agentura Reuters.
Hračkářští giganti Hasbro a Mattel ve středu zveřejnili výhled hospodaření pro letošní rok. Ačkoliv obě společnosti počítají s celkovým meziročním propadem tržeb, reakce investorů byla v případě těchto firem odlišná. Mattel totiž na rozdíl od Hasbra zůstává výrazně závislý na prodeji klasických hraček.
|
Barbín se prodalo nejvíc za šest let. Výrobci hraček na pandemii vydělávají
Přitom Mattel v minulosti přišel s ikonickými autíčky Hot Wheels nebo panenkami Barbie. Spolupracuje se světoznámými filmovými studii, mezi které patří i Pixar či Warner Bros. Discovery. Navzdory tomu ale tržby Mattelu v poslední době výrazně klesají.
Spotřebitelská poptávka se mění
Mattel totiž doplácí na změnu spotřebitelských preferencí. Zákazníci raději utrácejí za digitální hry a globální poptávka roste i po stolních hrách, které jsou spojené s populárními online seriály. V těchto oblastech Mattel právě za Hasbrem zaostává, což se propisuje i do aktuálních cen akcií.
Investory navíc znepokojuje, že Mattel do příštích období očekává i slabší poptávku ze strany obchodních řetězců, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Mezi příklady patří třeba Walmart. Důvodem je i Trumpova celní politika, jež způsobila, že Walmart nechce v blízké budoucnosti držet větší zásoby na svých skladech.
|
Hledá se stará Barbie. Mattel chce recyklovat hračky a vyrobit z nich nové
Společnost Mattel má rovněž obrovské množství klasických hraček i na svých skladech a uvedla, že ve čtvrtém kvartálu loňského roku kvůli tomu musela výrazně snížit ceny, aby se jí vůbec povedlo přebytečné zásoby prodat.
Mattel plánuje změnu strategie
Pro příští měsíce i proto Mattel plánuje, že se výrazněji zaměří na digitální hry. Celková změna ale nastane postupně. V roce 2026 chce tímto směrem alokovat celkem 110 milionů amerických dolarů, což je asi 2,3 miliardy korun. Aby byly nové cíle společnosti v oblasti digitálních her úspěšné, počítá firma také s náklady ve výši 40 milionů dolarů (asi 88 milionů korun) na marketing.
Odborníci ovšem namítají, že změna strategie Mattelu přichází pozdě. K podobným krokům se podle nich výrobce měl odhodlat už před několika lety. Konkurenti jako Hasbro jsou i proto napřed. „Hasbro má asi sedmiletý náskok,“ uvedl pro Reuters analytik Keegan Cox.
|
Hasbro vrací na trh Furbyho. Hračku, která byla populární na přelomu století
Investoři navíc u Hasbra oceňují, že firmě se daří převádět tradiční fyzické hry do digitálního prostředí. Příkladem je karetní hra Magic. Tržby v této sféře společnosti Hasbro loni meziročně stouply o 141 procent. Daří se ale i dalším digitálním hrám, za kterými Hasbro stojí, uzavírá agentura Reuters.