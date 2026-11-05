Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Harleyi se blýská na lepší časy. Zákazníky lákají nové modely i financování

Jan Dvořák
  18:00
Limitovaná tříkolová edice Harley Davidson street Glide

Limitovaná tříkolová edice Harley Davidson street Glide | foto: Harley Davidson USA

Limitovaná tříkolová edice Harley Davidson street Glide
Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6....
Čelní pohled na Street Glide
Do zadního kufru se vejdou dvě integrální přilby.
33 fotografií
Výrobce motocyklů značky Harley-Davidson zaznamenává první nárůst prodejů za několik let. Zákazníci reagují na nové modely a výhodné financování produktů. Výrobce motocyklů očekává, že letos celosvětově prodá 135 500 až 139 000 motocyklů, to představuje nárůst ve srovnání s loňskými 132 535 kusy.

Američan Carl Sprinkle se vydal do prodejny Harley-Davidson v Indianě, kde chtěl koupit nové stupačky pro svůj 16 let starý motocykl. V showroomu však uviděl limitovanou edici tříkolového modelu Street Glide s trojicí přízračných orlů zdobících obsidiánový lak motocyklu. Cena: 46 000 dolarů.

Sprinkle neváhal a poté, co prodal svůj karavan a dal protiúčtem svůj starý harley, si nový stroj odvezl domů. „Strávil jsem tam asi hodinu a hádal se sám se sebou, složil jsem zálohu a snažil se přijít na to, jak ho koupit,“ říká 68letý důchodce a bývalý instalatér z Indiany. „Nebylo možné, abych ten motocykl neměl.“

Vysoké úrokové sazby, drtivé ceny pohonných hmot a všeobecná ekonomická nejistota snížily prodeje všeho od obytných vozů až po lodě. Značka Harley-Davidson se však poklesu prodejů motocyklů vyhýbá, píše portál The Wall Street Journal.

Nahromaděná poptávka

Na svém hlavním trhu v Severní Americe zaznamenal výrobce motocyklů v každém z posledních čtyř čtvrtletí meziroční růst maloobchodních tržeb a směřuje k prvnímu celoročnímu nárůstu od roku 2021. Celosvětově se tržby v letošním roce zatím zvýšily o čtyři procenta.

Nový šéf Harley-Davidson slibuje změnu. Firma chystá návrat legendy i levnější modely

Akcie společnosti od začátku roku vzrostly o více než 60 procent a někteří pozorovatelé, kteří byli dlouho skeptičtí a sledovali, jak prodej motocyklů této společnosti v posledních dvaceti letech prudce klesal, nyní mění svůj názor.

Generální ředitel společnosti Harley Artie Starrs uvedl, že nové modely pomohly uvolnit nahromaděnou poptávku. Tříkolky určené pro starší jezdce prošly letos modernizací, která přinesla vyšší výkon a pohodlnější odpružení. Společnost také představila dva motocykly střední třídy, modely Super Glide a Deadwood.

„Rozhodně nechci tvrdit, že na nás nemají vliv ekonomické podmínky,“ řekl Starrs. „Nadšení a láska k jízdě na motocyklu jsou velmi silné a alespoň podle toho, co právě teď pozorujeme, převyšují některé makroekonomické faktory v Severní Americe,“ dodal.

Harley jako zdroj radosti

Prodejce Jason Bremer uvedl, že velká část tohoto obratu spočívá v nabídce produktů, které lidé chtějí kupovat. Tři prodejny v Minnesotě a Texasu prodávají podle jeho slov nové tříkolky tak rychle, jak je dokážou sehnat, nadšení mezi zákazníky vyvolávají i motocykly střední třídy. „Lidé hledají pocit sounáležitosti a shánějí něco, čím by se mohli zabavit. Chtějí další zdroj radosti,“ říká prodejce.

David Pauloski (45), který žije nedaleko Pittsburghu, letos vyměnil Harley-Davidson Low Rider ST za model Super Glide. Červeno-bílo-modré lakování jeho nového motocyklu oslovilo jeho vlastenecké cítění, cena 16 000 dolarů byla na poměry značky vcelku skromná. „Poprvé jsem viděl limitovanou edici harleye, která představovala opravdu výhodnou nabídku,“ řekl Pauloski, manažer servisu ve společnosti zabývající se zdravotnickými přístroji.

Krásky u tyče i prezident ve flanelce. Harleye naposledy probublaly Prahou

Teddy Morse, jehož společnost Ed Morse Automotive Group vlastní šest prodejních míst značky Harley-Davidson, uvedl, že právě tyto relativně levné motocykly, stejně jako slevy a úrokové sazby nabízené společností již od 1,99 procenta, pomohly přilákat zákazníky do prodejen. „Když se vydáte touto cestou a budete prosazovat levnější motocykly, oslovíte mnohem širší skupinu lidí, kteří si je mohou dovolit,“ říká.

Výhledy plné optimismu

Výrobce doufá, že v příštím roce ještě více zvýší svůj prodej. Mezi novinky bude patřit model Sprint 440, nejmenší motocykl v nabídce značky, jehož maloobchodní cena v USA bude nižší než 6 000 dolarů, a model Sportster 883, který je oživením klasického modelu a bude stát přibližně 10 000 dolarů.

Tyto motocykly by mohly být obzvláště důležité v Evropě, kde maloobchodní tržby letos dosud poklesly o šest procent kvůli tomu, co společnost označila za utlumené ekonomické prostředí.

Motorkáři šetří, výrobce motocyklů Harley-Davidson pláče

Ředitel Starrs uvedl, že model Sportster kdysi tvořil až 40 procent tržeb některých evropských prodejců, v roce 2022 však zmizel z nabídky značky, protože jeho motor nesplňoval evropské normy pro čistotu ovzduší. Podle společnosti byl tento problém již vyřešen.

Značka předpovídá, že do konce tohoto roku prodá po celém světě 135 500 až 139 000 motocyklů. I při nejnižším odhadu by to překonalo loňský celkový počet 132 535 kusů. Stále je to však pouze o zlomek z 344 000 motocyklů prodaných v roce 2006, který byl pro Harley-Davidson vrcholem jeho byznysu, uzavřel americký portál

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Vlakové neštěstí ve Španělsku vyvolává otázky. Stalo se jen den před stávkou

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Druhé letošní smrtelné železniční neštěstí vzbuzuje pochybnosti ohledně španělské sítě vysokorychlostních vlaků. Již před středeční tragickou nehodou v Toledu, při niž zahynulo nejméně 68 lidí, totiž...

Harleyi se blýská na lepší časy. Zákazníky lákají nové modely i financování

Limitovaná tříkolová edice Harley Davidson street Glide

Výrobce motocyklů značky Harley-Davidson zaznamenává první nárůst prodejů za několik let. Zákazníci reagují na nové modely a výhodné financování produktů. Výrobce motocyklů očekává, že letos...

5. listopadu 2026

ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na čtyři procenta, čeká zrychlení inflace

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Základní úroková sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od počátku roku 2025. Finanční...

5. listopadu 2026  14:38,  aktualizováno  15:26

Hranaté burgery nebo sportovní potřeby. Do Česka míří nové zahraniční řetězce

Premium
ilustrační snímek

Český trh čeká příchod několika známých zahraničních značek. Nové obchody a restaurace se mají otevřít v Praze, která firmám dál slouží jako vstupní brána do střední a východní Evropy. Vedle obchodů...

5. listopadu 2026  15:17

Francouzskou regionální banku napadli hackeři. Škoda činí 100 milionů eur

Budova bankovní skupiny Credit Mutuel Arkea v Le Relecq-Kerhuon v západní...

Francouzská regionální banka Crédit Mutuel Arkéa se stala terčem kybernetického útoku, jak oznámila ve středeční tiskové zprávě. Podle médií došlo k podvodným transakcím za více než 100 milionů eur...

5. listopadu 2026  14:46

Střecha světa pod panely. Solární boom přináší Tibeťanům peníze i problémy

Pětadvacetiletý pastevec Li Jung-lin se svým stádem v solárním parku Talatan v...

Čínská solární expanze přináší nečekané výhody některým pastevcům na Tibetské náhorní plošině. Díky dohodám se správci solárních parků mohou své ovce pást přímo mezi panely, což jim výrazně usnadňuje...

5. listopadu 2026  13:59

Tankery s ruskou naftou mířící do USA změnily směr. Kupce si najdou, říká Moskva

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr. Nákup nafty z Ruska nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil americký prezident Donald Trump...

5. listopadu 2026  13:17

Lanovky na horách se rozjedou v prosinci. Skipasy zdraží o tři procenta

ilustrační snímek

Většina tuzemských lyžařských středisek je připravena zahájit zimní sezonu začátkem prosince. Některé, jako například středočeský Monínec, by chtěly vleky spustit už v polovině listopadu. Ceny...

5. listopadu 2026  10:24

Napětí ve Škodě Auto roste. Odbory hrozí omezením přesčasů i flexibility

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna...

Zaměstnanci Škody Auto by mohli omezit dobrovolné přesčasy a dosavadní flexibilitu, pokud za svou práci nedostanou odpovídající odměnu. V odborovém čtrnáctideníku Škodovácký odborář to uvedl předseda...

5. listopadu 2026  10:20

Energie zdražují. Rychlý návrat levného plynu nečekejte, varují dodavatelé

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Česká energetika 2030: Kdo zajistí dostatek...

Elektřina a plyn zdražují a růst burzovních cen postupně pocítí také domácnosti. Jak se chránit a proč už nelze spoléhat jen na úspory? V iDNES Lounge o tom diskutovali místopředseda představenstva...

5. listopadu 2026

Škoda JS chce na americký trh. Uchází se o produkci pro Westinghouse

Výroba v reaktorové hale ŠKODA JS (4. listopadu 2026)

Americká společnost Westinghouse Electric Company zadala společnosti Škoda JS výrobu zkušebních vzorků vnitřních komponent reaktoru AP1000 a víka tlakové nádoby reaktoru. Cílem zakázky je ověřit...

5. listopadu 2026  9:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak se zapojit do evropské debaty? Možnosti mají i lidé z Ostravska

Ve spolupráci
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

O evropských tématech mohou lidé z Moravskoslezského kraje diskutovat z domova i na místních akcích. Informační středisko Europe Direct Ostrava nabízí bezplatné informace, besedy a veřejné debaty. Do...

5. listopadu 2026

Labe bylo splavné jen tři týdny. Pokračující sucho by vyhnalo dopravu i z Vltavy

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem (22. července 2026)

Letošní sucho zasadilo další ránu dlouhodobě skomírající říční nákladní dopravě. Období podzimu bylo po letní přestávce dobou, kdy se do Česka opět daly přepravit nadrozměrné náklady po Labi, které...

5. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×