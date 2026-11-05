Harleyi se blýská na lepší časy. Zákazníky lákají nové modely i financování

Američan Carl Sprinkle se vydal do prodejny Harley-Davidson v Indianě, kde chtěl koupit nové stupačky pro svůj 16 let starý motocykl. V showroomu však uviděl limitovanou edici tříkolového modelu Street Glide s trojicí přízračných orlů zdobících obsidiánový lak motocyklu. Cena: 46 000 dolarů.
Sprinkle neváhal a poté, co prodal svůj karavan a dal protiúčtem svůj starý harley, si nový stroj odvezl domů. „Strávil jsem tam asi hodinu a hádal se sám se sebou, složil jsem zálohu a snažil se přijít na to, jak ho koupit,“ říká 68letý důchodce a bývalý instalatér z Indiany. „Nebylo možné, abych ten motocykl neměl.“
Vysoké úrokové sazby, drtivé ceny pohonných hmot a všeobecná ekonomická nejistota snížily prodeje všeho od obytných vozů až po lodě. Značka Harley-Davidson se však poklesu prodejů motocyklů vyhýbá, píše portál The Wall Street Journal.
Nahromaděná poptávka
Na svém hlavním trhu v Severní Americe zaznamenal výrobce motocyklů v každém z posledních čtyř čtvrtletí meziroční růst maloobchodních tržeb a směřuje k prvnímu celoročnímu nárůstu od roku 2021. Celosvětově se tržby v letošním roce zatím zvýšily o čtyři procenta.
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Akcie společnosti od začátku roku vzrostly o více než 60 procent a někteří pozorovatelé, kteří byli dlouho skeptičtí a sledovali, jak prodej motocyklů této společnosti v posledních dvaceti letech prudce klesal, nyní mění svůj názor.
Generální ředitel společnosti Harley Artie Starrs uvedl, že nové modely pomohly uvolnit nahromaděnou poptávku. Tříkolky určené pro starší jezdce prošly letos modernizací, která přinesla vyšší výkon a pohodlnější odpružení. Společnost také představila dva motocykly střední třídy, modely Super Glide a Deadwood.
„Rozhodně nechci tvrdit, že na nás nemají vliv ekonomické podmínky,“ řekl Starrs. „Nadšení a láska k jízdě na motocyklu jsou velmi silné a alespoň podle toho, co právě teď pozorujeme, převyšují některé makroekonomické faktory v Severní Americe,“ dodal.
Harley jako zdroj radosti
Prodejce Jason Bremer uvedl, že velká část tohoto obratu spočívá v nabídce produktů, které lidé chtějí kupovat. Tři prodejny v Minnesotě a Texasu prodávají podle jeho slov nové tříkolky tak rychle, jak je dokážou sehnat, nadšení mezi zákazníky vyvolávají i motocykly střední třídy. „Lidé hledají pocit sounáležitosti a shánějí něco, čím by se mohli zabavit. Chtějí další zdroj radosti,“ říká prodejce.
David Pauloski (45), který žije nedaleko Pittsburghu, letos vyměnil Harley-Davidson Low Rider ST za model Super Glide. Červeno-bílo-modré lakování jeho nového motocyklu oslovilo jeho vlastenecké cítění, cena 16 000 dolarů byla na poměry značky vcelku skromná. „Poprvé jsem viděl limitovanou edici harleye, která představovala opravdu výhodnou nabídku,“ řekl Pauloski, manažer servisu ve společnosti zabývající se zdravotnickými přístroji.
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Teddy Morse, jehož společnost Ed Morse Automotive Group vlastní šest prodejních míst značky Harley-Davidson, uvedl, že právě tyto relativně levné motocykly, stejně jako slevy a úrokové sazby nabízené společností již od 1,99 procenta, pomohly přilákat zákazníky do prodejen. „Když se vydáte touto cestou a budete prosazovat levnější motocykly, oslovíte mnohem širší skupinu lidí, kteří si je mohou dovolit,“ říká.
Výhledy plné optimismu
Výrobce doufá, že v příštím roce ještě více zvýší svůj prodej. Mezi novinky bude patřit model Sprint 440, nejmenší motocykl v nabídce značky, jehož maloobchodní cena v USA bude nižší než 6 000 dolarů, a model Sportster 883, který je oživením klasického modelu a bude stát přibližně 10 000 dolarů.
Tyto motocykly by mohly být obzvláště důležité v Evropě, kde maloobchodní tržby letos dosud poklesly o šest procent kvůli tomu, co společnost označila za utlumené ekonomické prostředí.
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Ředitel Starrs uvedl, že model Sportster kdysi tvořil až 40 procent tržeb některých evropských prodejců, v roce 2022 však zmizel z nabídky značky, protože jeho motor nesplňoval evropské normy pro čistotu ovzduší. Podle společnosti byl tento problém již vyřešen.
Značka předpovídá, že do konce tohoto roku prodá po celém světě 135 500 až 139 000 motocyklů. I při nejnižším odhadu by to překonalo loňský celkový počet 132 535 kusů. Stále je to však pouze o zlomek z 344 000 motocyklů prodaných v roce 2006, který byl pro Harley-Davidson vrcholem jeho byznysu, uzavřel americký portál