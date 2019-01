Harleje u mladých nefrčí, preferují praktičtější dopravní prostředky

Mladí lidé přemýšlejí o motocyklech jinak než starší generace. Zatímco starší generace nakupovala motocykly pro zábavu nebo odpočinek, lidé ve věku od 21 do 34 let by si motocykl pořídili spíše kvůli snadné přepravě. Při nákupu motocyklu by je tedy motivovaly praktické důvody. Ukázal to průzkum 2100 dospělých ve věku nad 21 let, který zveřejnila analytička společnosti UBS Robin Farleyová.

Farleyová řekla magazínu Fortune, že pokud se jezdci z řad mileniálů nezmění a nezačnou motocykly značky Harley-Davidson brát jako své hobby nebo dopravní prostředky, mohlo by to znamenat, že společnost bude závislá na zákaznících ze stárnoucí generace.



Nemusí to být ale jen generační rozdíly, které zabíjí toto průmyslové odvětví. Mileniálové mohou mít odlišný postoj k nákupu motocyklů třeba i proto, že si takové hobby zkrátka nemohou dovolit.

Jak uvedla CNBC, průměrní zákazníci společnosti Harley-Davidson jsou ženatí muži kolem 50 let s ročním příjmem domácnosti okolo 90 tisíc dolarů nebo vyšším. Na druhou stranu, zpráva ekonomů z FEDu ukázala, že mileniálové jsou na tom hůře než členové předchozích generací, když byli mladí. Mají totiž nižší příjmy, méně aktiv a jsou méně bohatí.

Harley-Davidson zasáhl klesající odbyt ve Spojených státech, které jsou největším trhem podniku a neuspokojivé výsledky vedly k výraznému poklesu ceny akcií společnosti. Zisk na akcii ve čtvrtém čtvrtletí činil pouhých 17 centů, zatímco analytici jej odhadovali na 28 centů, napsala agentura Reuters.

Kritika prezidenta Trumpa firmě ublížila

Maloobchodní prodej motocyklů Harley-Davidson ve Spojených státech se v loňském roce propadl o více než deset procent, zatímco v zahraničí nepatrně stoupl. Doma firmě ublížila kritika ze strany prezidenta Donalda Trumpa, kterého rozhořčil plán podniku přesunout kvůli novým clům část výroby do zahraničí. Prezident firmu opakovaně kritizoval a podpořil dokonce bojkot jejích motocyklů.

Ve snaze přilákat novou generaci jezdců představil na začátku roku Harley-Davidson svůj první elektrický motocykl - LiveWire. Harley-Davidson LiveWire se začne letos v srpnu prodávat ve Spojených státech a na vybraných trzích v západní Evropě. Později by se měl rozšířit také do dalších zemí, ale kdy se objeví v České republice, zatím není jasné.

VIDEO: 2020 LiveWire - Harley-Davidson

V celém loňském roce firma dodala zákazníkům 228 665 motocyklů, což je o zhruba pět procent méně než předloni. V letošním roce počítá Harley-Davidson s poklesem dodávek na 217 až 222 tisíc motocyklů.