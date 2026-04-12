H&M bojuje o návrat na výsluní. Hledá rovnováhu mezi cenou, kvalitou a rychlostí

Autor:
  17:00
Kdysi nejhodnotnější švédská firma hledá cestu k růstu. Ačkoliv módní gigant H&M zlepšuje ziskovost a snižuje zásoby, na klíčový důkaz obratu – trvalý růst tržeb – stále marně čeká. Společnost od svého vrcholu v roce 2015 ztratila zhruba polovinu své tržní hodnoty a v tvrdé konkurenci přesvědčuje investory jen obtížně.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Před osmi lety firma po rekordním poklesu čtvrtletních tržeb slibovala společnost investorům obrat. Ten však nepřišel. Krátce poté firma oznámila další špatné zprávy včetně miliardových zásob neprodaného oblečení a výrazného propadu provozního zisku, napsala agentura Bloomberg.

Nyní se H&M snaží znovu získat důvěru investorů. „Začali jsme pokládat stabilní základ pro budoucí růst. Je to vidět na vyšší ziskovosti, lepší schopnosti generovat cash flow, nižších zásobách. Postupně to povede k silnějšímu růstu. Myslím, že jsme na začátku cesty, ale je to dlouhodobá cesta,“ uvedl na začátku dubna generální ředitel H&M Daniel Ervér.

Silná konkurence

Obstát na globálním trhu s oblečením v hodnotě 1,9 bilionu dolarů dnes není jednoduché. Firmy kromě extrémní konkurence také čelí rychle se měnícím trendům, tlaku na ceny i riziku neprodaných zásob. H&M stojí proti silným rivalům – skupině Inditex, pod kterou spadá například Zara, i „ultralevným“ hráčům, jako jsou Shein a Primark.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se slabý vývoj tržeb měl v dohledné době zlepšit. Tržby H&M po očištění o vliv kurzů v prvním čtvrtletí klesly o jedno procento. „Zlepšení marží, kterého H&M pod Ervérem dosáhla, je působivé, ale stále mi chybí růst. Hlavní otázkou je, zda je H&M stále relevantní pro své klíčové zákazníky – ženy ve věku 15 až 30 let,“ zmínil analytik Lars Soderfjell z finské banky Alandsbanken.

Daniel Ervér, který převzal vedení společnosti v roce 2024, tvrdí, že jeho ozdravné kroky pomáhají firmě lépe reagovat na nové podmínky. Podle jeho slov zjednodušil strukturu řízení, snížil počet dodavatelů a přiblížil je blíže Evropě. Zároveň přiměl designéry vyrábět produkty ve větším objemu. Kroky podle něj pomohly snížit poměr zásob k tržbám na nejnižší úroveň za deset let a připravily firmu lépe čelit konkurenci.

„Máme vyšší ambice růstu v průběhu času – posílit jak naši hodnotu pro zákazníky, tak i hodnotu pro akcionáře – tím, že začneme růst více než v posledních letech,“ řekl Ervér.

Dosavadní kroky podle expertů ale nemusí stačit. „Doba, po kterou firma drží zásoby, je stále nad 130 dny, což je výrazně více než historicky a horší než u Inditexu, který je pod 90. To naznačuje, že stále existují nadbytečné zásoby. Celkově vzato si myslím, že je třeba provést další výprodeje,“ uvedl analytik Bloomberg Intelligence Charles Allen.

Blíže zákazníkům

Konzultační společnost McKinsey & Companyve zprávě The State of Fashion 2026 řadí firmu H&M do segmentu dostupné módy po bok hráčů, jako je například Uniqlo. Zároveň upozorňuje na širší trend v odvětví: levnější značky postupně vylepšují svou nabídku, aby dokázaly konkurovat extrémně levným hráčům, jako jsou Shein či Temu. O něco dražší značky, kam patří například Zara ze skupiny Inditex, se naopak posouvají směrem k „dostupnému luxusu“ a více sázejí na design a kvalitu.

„Inditex se v zásadě dostal před H&M díky tomu, že má větší část výroby blíže zákazníkům, což znamená kratší dobu uvedení na trh. H&M se v posledních letech snaží tomuto modelu přiblížit, ale otázka je, zda to stačí k návratu ztracených pozic,“ uvedl Soderfjell.

To, jak H&M zvládne balancovat mezi cenou, kvalitou a rychlostí, bude do velké míry záviset na zakladatelské rodině Perssonových, která v posledních letech postupně skupuje akcie společnosti. Podle indexu Bloomberg Billionaires má rodina momentálně majetek ve výši asi 23,4 miliardy dolarů a kontroluje více než 86 procent hlasovacích práv. Dominantní postavení rodiny zároveň vyvolává spekulace o stažení firmy z burzy.

„Nechci spekulovat,“ řekl Daniel Ervér a dodal, že je s rodinou v pravidelném kontaktu. „Scházíme se každý týden a několikrát týdně si voláme,“ uzavřel podle Bloombergu.

H&M bojuje o návrat na výsluní. Hledá rovnováhu mezi cenou, kvalitou a rychlostí

Akční letáky
