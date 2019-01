Lidé jsou na slevách závislí jak na cukru, řekl šéf H&M. Omezí je

Diskonty podle Pessiny „zabíjejí kreativitu“ a dlouhodobě nejsou pro řetězec udržitelné. Řekl to v rozhovoru pro list The Business Insider. Třebaže bude podle něj pro spotřebitele obtížné se jich zřeknout, H&M chce být nekompromisní, což by jí mělo přispět ke zvýšení marží a zároveň i renomé značky.

Se slevami řetězce bojují i v České republice, která patří k zemím s nejvyšším podílem zboží prodávaného v akcích. Zhruba polovina prodejů se v tuzemsku uskuteční ve slevách.

S diskonty americká pobočka H&M bojovala v loňském roce, kdy nahromadila obtížně prodejné zboží v hodnotě 4,3 miliardy dolarů. Bývalý šéf firmy Karl-Johan Persson vysvětloval investorům, že firma měla v posledním kvartále roku 2017 chatrné prodeje, což vyústilo v mohutné výprodeje během prvních měsíců loňského roku.

V zásobách se nahromadilo především neprodejné oblečení z jarní a letní kolekce, které nešlo na odbyt kvůli chladnému počasí. Podle analytiků za to mohla špatně nastavená logistika zásob, která zaostává za online konkurencí.

V budoucnu by mohlo řetězci umožnit efektivnější řízení stavu zásob v reálném čase plošné zavedení RFID technologie. Firma v současnosti pracuje i na využití umělé inteligence k předvídání módních trendů i urychlení procesů v dodavatelském řetězci.

„Někdy věci vidíte, ale pokud je pomalu přenesete do obchodu, tak postrádají smysl, říká Pessina.