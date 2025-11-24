Noví investoři napumpovali do fitness e-shopu Gymbeam přes 700 milionů korun

  13:14
Slovenský fitness e-shop GymBeam má nové investory. Podíl v něm získala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společnost PortfoLion Capital Partners. Hodnota transakce je 30 milionů eur (přibližně 727 milionů korun). GymBeam působí ve zhruba dvaceti zemích, včetně České republiky.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Majoritním akcionářem GymBeamu nadále zůstává jeho zakladatel Dalibor Cicman, který i po vstupu investorů drží 72% podíl. O uzavření transakce informoval v pondělí.

Prostřednictvím nejnovějšího investičního kola získal PortfoLion v GymBeam osmiprocentní podíl a EBRD čtyřprocentní podíl. Slovenská firma nabízí sportovní výživu, funkční potraviny a fitness doplňky. GymBeam plánuje peníze od nových investorů použít na další expanzi, posílení distribuční infrastruktury, pokročilou automatizaci a strategické akvizice. Před pěti lety podobným způsobem do GymBeam vstoupila skupina Crowdberry.

Portugalská fitness pro Gen Z míří do českých regionů. Sází na digitalizaci

Podle Cicmana GymBeam dostal také jinou nabídku na financování v objemu 80 milionů eur (1,94 miliardy korun). Peníze by mohla použít například na nákup výrobních linek na Slovensku, dále na koupi výrobní firmy v Německu a robotů do automatizovaných skladů.

„Jsme rádi, že můžeme přivítat nové akcionáře PortfoLion a EBRD, a vážíme si důvěry, kterou vložili do naší společnosti a celého týmu GymBeam,“ uvedl po vstupu investorů Cicman pro časopis Forbes.

GymBeam vznikl v roce 2014 a letos očekává tržby přibližně 220 milionů eur (5,3 miliardy korun). Společnost má více než dva miliony zákazníků. Loni jí klesl čistý zisk o více než polovinu na 5,09 milionu eur (123 milionů korun), což firma zdůvodnila mimo jiné náklady na svou expanzi.

Cicmana letos slovenská edice časopisu Forbes poprvé zařadila do žebříčku nejbohatších Slováků, hodnotu jeho majetku odhadla na 150 milionů eur (3,6 miliardy korun) a GymBeam označila za jednu z nejrychleji rostoucích firem ve svého druhu v Evropě.

