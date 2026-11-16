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Gucci zlevňuje kabelky až o 30 procent. Konkurenti stojí před dilematem

Jan Dvořák
  14:00
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Obchod značky Gucci v jedné z ulic Kodaně (15. dubna 2024) | foto: Profimedia.cz

Vzhledem k slabé poptávce po luxusním zboží se v odvětví momentálně vedou bouřlivé debaty o snižování cen. Za sametovou šňůrou v obchodech těch nejluxusnějších značek vedou manažeři horečnatou debatu o jednom z velkých tabu tohoto odvětví. Otázka dne zní: Je k vyvedení odvětví z tříletého útlumu zapotřebí přímé snížení cen? Každá značka má na ni vlastní odpověď.

Značka Gucci přistoupila ke snížení cen. Podle Luky Solcy, analytika společnosti Bernstein specializujícího se na luxusní zboží, značka letos v létě snížila ceny řady svých produktů.

Malá kabelka Gucci Padlock s křišťálovým přívěskem stála ve Francii v červenci 3 500 eur, (85 120 Kč). Dnes stojí tato kabelka 2 450 eur (60 000 Kč), což představuje výrazné snížení ceny o 30 procent.

Podle analytika nemusí být ceny ve skutečnosti tím hlavním problémem značky Louis Vuitton. U spotřebitelů totiž vyvolala zmatek ohledně toho, co vlastně představuje.

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