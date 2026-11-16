Značka Gucci přistoupila ke snížení cen. Podle Luky Solcy, analytika společnosti Bernstein specializujícího se na luxusní zboží, značka letos v létě snížila ceny řady svých produktů.
Malá kabelka Gucci Padlock s křišťálovým přívěskem stála ve Francii v červenci 3 500 eur, (85 120 Kč). Dnes stojí tato kabelka 2 450 eur (60 000 Kč), což představuje výrazné snížení ceny o 30 procent.
Podle analytika nemusí být ceny ve skutečnosti tím hlavním problémem značky Louis Vuitton. U spotřebitelů totiž vyvolala zmatek ohledně toho, co vlastně představuje.