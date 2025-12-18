V nejvytíženějších dnech firma odbaví 120 tisíc kusů zboží, v maximech inkasuje i přes deset milionů korun tržeb za den, uvedly Hospodářaké noviny.
„Měli jsme letos s Grizly ještě větší plány. Rosteme sice o pětinu, ale plány byly kolem 27 procent. V průběhu roku jsme částečně změnili zadání a začali jsme se soustřeďovat na silnou marži a nehnat se za tržbou za každou cenu,“ řekl listu Tomáš Fikar z investiční skupiny eRockets, která drží v Grizly osmnáctiprocentní podíl. Loni firma vykázala obrat 884 milionů, zisk přes 30 milionů.
Sedmdesáti procentní podíl ve firmě patří zakladateli Dominiku Píchalovi. Ten firmu rozjel v roce 2015 ze svého pokoje jako přivýdělek k vysokoškolskému studiu, dnes už byznys zahrnuje výrobu i sklady v olomouckém průmyslovém areálu.
„Kdybych měl znovu začít podnikat, musel bych počítat s mnohem větší konkurencí úplně ve všem. V roce 2015 byla e-commerce v Česku v relativních začátcích, takže nám procházely i některé začátečnické chyby, které by teď byly mnohem dražší,“ vzpomínal letos na jaře pro časopis Forbes.
Firma vyrábí ořechy, sušené a lyofilizované ovoce, ale i vlastní ořechová másla a krémy. Výrobky už kromě Česka a Slovenska dodává také do Polska, Maďarska a Rumunska.
Grizly prodává především přes vlastní e-shop, podle HN šlo z miliardových tržeb zhruba 85 procent od přímých zákazníků, zbytek z prodeje zboží třetím stranám jako Alze nebo Globusu.
Jiný pohled pak říká, že zhruba třetinu obratu už firma generuje na zahraničních trzích. A do budoucna to bude ještě víc. „Podíl v Česku máme velký, ale ambicí je mít v roce 2030 obrat kolem 100 milionů eur. To v Česku neuděláte, na to je to příliš malý a konkurenční trh,“ říká Fikar.