Olomoucký výrobce zdravé výživy Grizly prolomil hranici miliardového obratu

Autor:
  11:46
Český výrobce a obchodník se zdravou výživou Grizly překonal letos poprvé hranici miliardy korun obratu. Firma zaměřená hlavně na oříšky, lyofilizované ovoce a semínka jí dosáhla osmého prosince.

Prodejna Grizly ve sportovním centru Omega Olomouc | foto: Grizly

V nejvytíženějších dnech firma odbaví 120 tisíc kusů zboží, v maximech inkasuje i přes deset milionů korun tržeb za den, uvedly Hospodářaké noviny.

„Měli jsme letos s Grizly ještě větší plány. Rosteme sice o pětinu, ale plány byly kolem 27 procent. V průběhu roku jsme částečně změnili zadání a začali jsme se soustřeďovat na silnou marži a nehnat se za tržbou za každou cenu,“ řekl listu Tomáš Fikar z investiční skupiny eRockets, která drží v Grizly osmnáctiprocentní podíl. Loni firma vykázala obrat 884 milionů, zisk přes 30 milionů.

Sedmdesáti procentní podíl ve firmě patří zakladateli Dominiku Píchalovi. Ten firmu rozjel v roce 2015 ze svého pokoje jako přivýdělek k vysokoškolskému studiu, dnes už byznys zahrnuje výrobu i sklady v olomouckém průmyslovém areálu.

„Kdybych měl znovu začít podnikat, musel bych počítat s mnohem větší konkurencí úplně ve všem. V roce 2015 byla e-commerce v Česku v relativních začátcích, takže nám procházely i některé začátečnické chyby, které by teď byly mnohem dražší,“ vzpomínal letos na jaře pro časopis Forbes.

Firma vyrábí ořechy, sušené a lyofilizované ovoce, ale i vlastní ořechová másla a krémy. Výrobky už kromě Česka a Slovenska dodává také do Polska, Maďarska a Rumunska.

Grizly prodává především přes vlastní e-shop, podle HN šlo z miliardových tržeb zhruba 85 procent od přímých zákazníků, zbytek z prodeje zboží třetím stranám jako Alze nebo Globusu.

Jiný pohled pak říká, že zhruba třetinu obratu už firma generuje na zahraničních trzích. A do budoucna to bude ještě víc. „Podíl v Česku máme velký, ale ambicí je mít v roce 2030 obrat kolem 100 milionů eur. To v Česku neuděláte, na to je to příliš malý a konkurenční trh,“ říká Fikar.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

Olomoucký výrobce zdravé výživy Grizly prolomil hranici miliardového obratu

Prodejna Grizly ve sportovním centru Omega Olomouc

Český výrobce a obchodník se zdravou výživou Grizly překonal letos poprvé hranici miliardy korun obratu. Firma zaměřená hlavně na oříšky, lyofilizované ovoce a semínka jí dosáhla osmého prosince.

18. prosince 2025  11:46

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

18. prosince 2025  10:58

Trump vysvětloval národu ekonomické potíže, slíbil „boom, jaký svět nezažil“

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký republikánský prezident Donald Trump se v noci na dnešek v projevu k národu snažil uklidnit veřejnost ohledně stavu ekonomiky a svalit vinu za ekonomické problémy na demokraty. Oznámil také,...

18. prosince 2025  5:59

Zdražování kávy nekončí. Zákazníci mění návyky, volí levnější varianty

Kávovník liberijský, z něhož pochází druh kávy nazývaný liberica

Ceny kávy na světových burzách letos vystoupaly na historická maxima. Tento fenomén se promítl i do cen nápoje v kavárnách po celém světě. Cappuccina, espressa nebo latté jsou pro zákazníky každým...

18. prosince 2025

Podvodníci to mají před Vánocemi snazší. Na co si dát pozor a jak se jim bránit?

ilustrační snímek

V předvánočním čase jsou lidé kvůli stresu a shonu často nepozornější. S tím počítají i podvodníci, kteří své triky navíc neustále zdokonalují. Podvedení dokonce někdy věří více podvodníkům než...

18. prosince 2025

Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků spadajících pod ministerstvo zemědělství. Upozornil na to investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle...

17. prosince 2025  22:04

Prodeje nikotinových sáčků táhnou mladí, zjistil výzkum. V oblibě je má generace Z

Nikotinové sáčky pro orální použití značky Zyn jako alternativa ke kouření...

Procento lidí ve věku 16 a více let, kteří používají nikotinové sáčky v Anglii, Skotsku a Walesu, vzrostlo z 0,1 procenta v roce 2020 na 1 procento v roce 2025. To odpovídá přibližně 522 000 lidem,...

17. prosince 2025

Každý pátý Evropan žije na hranici chudoby, varuje premiér Španělska

Španělský premiér Pedro Sánchez (3. října 2023)

Téměř každý pátý Evropan je v současné době ohrožen chudobou a sociální izolací. „Otázka dostupnosti bydlení v EU je aktuální a naléhavá“, zdůrazňuje ve svém komentáři pro portál Politico španělský...

17. prosince 2025

Úprava zákazu spalovacích motorů vytváří spíš nejistotu, tvrdí automobilky

ilustrační snímek

České Sdružení automobilového průmyslu má výhrady k návrhům Evropské komise rozvolňujícím původně striktní zákaz spalovacích motorů po roce 2035. Podle sdružení vytvářejí novou úroveň nejistoty a...

17. prosince 2025

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

17. prosince 2025  14:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vedení Warner Bros odmítlo nabídku na převzetí od Paramountu

ilustrační snímek

Vedení skupiny Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount podle něj...

17. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  13:59

Korejci plánují další smlouvy na Dukovany, stížnost Francouzů Brusel prověřuje

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Korejská společnost KHNP chce v příštím roce uzavřít s českými firmami další více než dvě desítky kontraktů o spolupráci při přípravě nových jaderných bloků v Dukovanech. Evropská komise nicméně na...

17. prosince 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.