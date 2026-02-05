Výnosy majitele Googlu poprvé překonaly 400 miliard dolarů, hlavně díky AI Gemini

Autor: ,
  7:59
Google má za sebou velmi silný rok. Tržby vzrostly o 15 procent a zisk ve čtvrtém čtvrtletí o 30 procent, hlavně díky reklamám, YouTube a rychle rostoucímu cloudu. Zásadní podíl na úspěchu má i AI Gemini. Umělá inteligence se stává klíčovým motorem podnikání firmy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celkové výnosy stouply o 15 procent na 402,84 miliardy USD. Tržby YouTube z reklam a předplatného stouply nad 60 miliard USD.

Google investuje v Indii. Postaví největší datové centrum mimo USA

V samotné čtvrtém čtvrtletí čistý zisk vzrostl o 30 procent na 34,5 miliardy USD. Výnosy se zvýšily o 18 procent na 113,8 miliardy USD. Výnosy v divizi služeb stouply o 19 procent a ve vyhledávání o 17 procent. Výnosy cloudové divize vzrostly o 48 procent.

Generální ředitel Sundar Pichai uvedl, že významným milníkem pro firmu bylo spuštění modelu AI Gemini 3 a aplikace Gemini má přes 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Vyhledávání podle něj díky umělé inteligenci (AI) zaznamenalo větší využití než kdykoliv předtím.

„V očích investorů se Google za půl roku změnil z ošklivého chlapce Magnificent 7 skupiny na lídra AI závodů,“ komentoval výsledky analytik Portu Marek Malina.

„Obavy, že umělá inteligence vytvoří tlak na klíčový vyhledávací byznys, se rozplynuly, protože Google nadále hlásí rekordní tržby z reklamy. Skutečným zdrojem nadšení je ale cloudová divize, která masivně překonala analytické předpoklady, a postarala se o reakceleraci růstu a rekordní ziskovost,“ dodal.

Google předložil Evropě plán změn, požadavky na prodej části aktivit odmítá

Společnost současně oznámila, že letos plánuje kapitálové výdaje v rozmezí 175 miliard až 185 miliard USD, což je výrazně nad očekáváním analytiků, kteří v průměru počítali s částkou kolem 115 miliard USD. Je to další agresivní navýšení výdajů, protože mateřská společnost Googlu chce posílit své investice a upevnit náskok v oblasti AI.

Společnosti zaměřené na cloud computing již investovaly stovky miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro AI, aby vyhověly rostoucí poptávce po cloudových službách a podpořily vlastní vývoj technologií a produktů.

Podobně jako u větších konkurentů Amazon Web Services a Microsoft Azure se i Google Cloud potýká s omezenou kapacitou, která mu ztěžuje plné využití rostoucí poptávky zákazníků po AI.

Očekává se, že tyto tři cloudové firmy spolu s firmou Meta letos investují do AI celkem více než 500 miliard USD. Přestože investoři stále častěji zvažují, zda se vysoké náklady na AI vrátí, Google zatím dokázal prokázat silný pokrok ve svých AI projektech, upozornila agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Výnosy majitele Googlu poprvé překonaly 400 miliard dolarů, hlavně díky AI Gemini

ilustrační snímek

Google má za sebou velmi silný rok. Tržby vzrostly o 15 procent a zisk ve čtvrtém čtvrtletí o 30 procent, hlavně díky reklamám, YouTube a rychle rostoucímu cloudu. Zásadní podíl na úspěchu má i AI...

5. února 2026  7:59

Jeden byt, více spolubydlících a příspěvek na bydlení. Kdo má nárok na superdávku

ilustrační snímek

Příspěvek na bydlení nebo novou superdávku mohou čerpat vícečlenné domácnosti, ale i lidé, kteří bydlí sami. Jak je to ale u spolubydlících, kteří sdílejí jeden byt, nebo dokonce i pokoj, ale nejsou...

5. února 2026

Dubajská čokoláda se stahuje z prodeje. Kontrola v ní odhalila kovový předmět

Dubajská čokoláda se stává hitem. (2. února 2025)

Velkoobchodní řetězec stáhl z trhu dubajskou čokoládu poté, co byl při interní kontrole nalezen kovový předmět přímo ve výrobku. Opatření se týká konkrétní šarže, firma se však rozhodla pro plošné...

5. února 2026

Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Z trhu s kryptoměnami se během necelého týdne odpařilo 467 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu 9,6 bilionu korun. Nejvýraznější propad postihl bitcoin, jehož cena v úterý klesla na nejnižší...

5. února 2026

Moderní lichváři mají desítky tisíc obětí. Studie zmapovala jejich praktiky

Premium
ilustrační snímek

Lichva už není o pokoutném půjčování peněz na ulici. Dnešní lichváři fungují sofistikovaněji. Podle rozsáhlé studie Institutu prevence a řešení předlužení mapující současnou lichvu v Česku se...

5. února 2026

Proč nemá Česko dobré pražce z Polska? Nový šéf železničářů nabízí úspory

Na trati nedaleko železniční stanice Lázně Kynžvart technici opravují traťový...

Kolejnice, pražce, stožáry pro návěstidla. To vše na železnici vyžaduje kromě evropského i české razítko, což omezuje okruh dodavatelů, kteří by se do výstavby mohly zapojit. Zrušením národních...

4. února 2026

Zákazníci si stěžují, PepsiCo zlevňuje. Američané budou mít lacinější chipsy

Regál s pochutinami v obchodě jednoho ze supermarketů v New Yorku (16. července...

Po stížnostech amerických zákazníků na vysoké ceny společnost PepsiCo oznámila, že snižuje ceny svých produktů značek Lay’s a Doritos. Od tohoto týdne mají být doporučené maloobchodní ceny těchto...

4. února 2026

Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo...

Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....

4. února 2026  16:13

Dobré zprávy z obchodu. Potraviny zlevňují, zákazníci víc utrácejí, uvádí analýza

ilustrační snímek

Český obchod má za sebou stabilní rok bez výrazných výkyvů. Zákazníci byli ochotnější utrácet, častěji si připláceli za kvalitu a to se promítlo do nákupů potravin a zboží každodenní spotřeby....

4. února 2026

Strnadova CSG zřídila pobočku v Bruselu. Strategii povede exministr Hamáček

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hamáček, místopředseda Sekce obranného průmyslu...

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada otevřela pobočku v Bruselu. Stala se tak první zbrojařskou firmou původem z České a Slovenské republiky, která má stále zastoupení v sídle...

4. února 2026  15:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

CzechInvest vybral 21 projektů finančních služeb, pomůže jim s regulacemi

Generálni ředitel agentury CzechInvest Jan Michal (10. dubna 2024)

Agentura CzechInvest vybrala do programu na testování nových finančních služeb či nástrojů a řešení pro digitální ekonomiku 21 projektů, které začnou využívat její odborné a právně-regulatorní...

4. února 2026  13:35

Disney má nového šéfa. Kormidlo přebírá dosavadní šéf zábavních parků

Šéf divize zábavních parků Josh D’Amaro nahradí Boba Igera ve funkci...

Novým generálním ředitelem americké zábavní společnosti The Walt Disney Company stane Josh D’Amaro, oznámila ve středu firma v tiskové zprávě. Dosud působil jako šéf divize zábavních parků....

4. února 2026  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.