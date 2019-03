Platová nerovnost naruby. Google platil některým ženám víc, než mužům

O výsledcích studie informoval Google na svém blogu. Podle něj byl plat na základě výsledků studie zvýšen „nemalému množství mužů“, deník The New York Times pak mluví o tisících. V průměru zaměstnanci na pozici software inženýra čtvrté úrovně podle New York Post vydělávají přibližně 160 tisíc dolarů.



Celkem studie odhalila 10 677 případů, kdy společnost platila zaměstnancům příliš málo. Kromě výše zmíněných mužů šlo pravděpodobně i o ženy na jiných pozicích či zástupce národnostních menšin, na něž se studie též zaměřila. Celkem Google udělal úpravy v platech v hodnotě 9,7 milionu dolarů (téměř 220 milionů korun).



„Toto rozšířené sledování platů je dalším krokem v našem odhodlání platit zaměstnancům férově,“ stojí v prohlášení firmy. V současnosti přitom společnost čelí vyšetřování amerického ministerstva práce, které tvrdí, že společnost úmyslně a systematicky platí ženám méně než mužům.



Google přiznal, že se studie nezabývala tím, zda jsou zájemcům o stejnou pozici nabízeny stejné nástupní platy. To kritici označují za jeden z důkazů toho, že firma ve skutečnosti problémy ohledně platové nerovnosti neřeší a ani řešit nechce, informují The New York Times.

Plat určují manažer a algoritmus

Platové nerovnosti se Google snaží řešit „odlidštěným“ způsobem určování platů. Nejdřív se pomocí algoritmu z pracovní pozice zaměstnance, místa, kde pracuje a jeho výkonu vypočte základ, který následně upravují manažeři.

Ti musejí mít pro každou úpravu oproti základu, vypočtenému počítačem, racionální odůvodnění. Důvodem pro to, aby manažer plat nakonec snížil, může být například to, že zaměstnanec pravděpodobně firmu brzy opustí.



Google má kromě údajného přeplácení mužů, kvůli kterému v současnosti čelí i žalobě, problémy i se sexuálním obtěžováním ve firmě. Kvůli němu loni v listopadu dokonce zaměstnanci z pěti měst přerušili práci a vyšli do ulic. Podle nich totiž firma drží ochrannou ruku nad vedoucími pracovníky, kteří se ho dopouští (více zde).