Google ví, na co se díváte v anonymním režimu. Teď za to čelí žalobě

„Nyní můžete procházet internet v soukromí a ostatní uživatelé tohoto zařízení vaši aktivitu neuvidí.“ Věta, kterou zná každý, kdo někdy otevřel anonymní režim Google Chrome. Uživatele uklidňuje, že se historie jeho prohlížení od tohoto okamžiku nebude ukládat, a že by tak jeho aktivitu nemělo být možné snadno vysledovat.

Má to však háček. Stránky, které navštíví, si o něm stejně mohou dělat „poznámky“. A to hlavně pomocí aplikací přímo od Googlu, třeba Google Analytics nebo Google Ads. Chování uživatele si totiž umí spojit napříč různými stránkami a vytvořit tak jeho profil.

Společnost díky postupu, který je u „běžného“ surfování po internetu zaběhlou praxí, může zjistit, kdo jsou přátelé uživatele, jaké má záliby či co rád nakupuje. Podle toho pak upravuje třeba reklamy nebo výsledky vyhledávání.

Jenže Google to dělá i v režimu anonymním. To si ale uvědomuje jen málokdo. Podle právnické firmy Boies Schiller Flexner tak firma své zákazníky uvádí v omyl a měla by za to zaplatit. K soudu v americkém San José tak podala žalobu, podle které gigantu hrozí pokuta až 5 miliard dolarů (přes 118 miliard korun).

„Google nemůže dál potajmu a nelegálně sbírat data od doslova každého Američana,“ citoval žalobu web BBC. Od prvního června 2016 tímto způsobem podle právníků Google nezákonně sledoval miliony uživatelů.

Intimní objevy

Někteří odborníci navíc podle agentury Reuters již delší dobu upozorňují na riziko toho, že by technologické firmy mohly být schopné profily z běžného a anonymního surfování propojit. Mohly by tak získat přístup i k informacím, které obžaloba označuje za „velmi intimní a potencionálně trapné“. Anonymní režim totiž lidé často používají ke sledování pornografie.

Google však s tím, že by data sbíral bez vědomí uživatelů, nesouhlasí. „Budeme se důrazně bránit,“ uvedl mluvčí firmy Jose Castaneda. „Při každém otevření nové anonymní záložky upozorňujeme na to, že stránky, které navštívíte, mohou vaše data sledovat,“ dodal.

Sbírání dat pomocí některých aplikací Googlu však může uživatel zabránit, upozorňuje BBC. Pokud si do prohlížeče Chrome stáhne rozšíření „Google Analytics Opt-out“, nebude tato aplikace jeho aktivitu sledovat.