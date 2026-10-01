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Nový model AI od Googlu míří k uživatelům. Uvnitř firmy ale budí pochybnosti

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Google začal zpřístupňovat nový model umělé inteligence Gemini 4 Argon. Přestože firma mluví o špičkových výsledcích, uvnitř společnosti se objevují mnohé pochybnosti. Někteří zaměstnanci upozorňují, že model při běžném používání nepodává tak přesvědčivé výkony jako v testech. Nejvíce výhrad směřuje k programování.

Model Google ve středu představil několika firmám z oblasti kybernetické bezpečnosti. Postupně ho chce zpřístupnit i dalším uživatelům, přednost ale zatím dostávají platící zákazníci. Firma současně zveřejnila výsledky benchmarků, ve kterých novinka patří ke špičce. V jednom z testů zaměřených na bezpečnost překonala také Astru od OpenAI, píše agentura Bloomberg.

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Uvnitř Googlu ale zaznívají mnohé pochybnosti, zda výsledky z testů odpovídají tomu, co model skutečně zvládne. Někteří zaměstnanci upozorňují zejména na programování, kde má Gemini 4 Argon podávat nevyrovnané výkony. Problémy se podle nich objevují například při tvorbě webových stránek a aplikací.

Jeden model už Google letos zahodil

Google přitom už letos jeden chystaný model umělé inteligence opustil. Gemini 3.5 Pro představil na květnové konferenci a jeho vydání plánoval na červen. K tomu ale nakonec nedošlo a firma podle lidí obeznámených s vývojem projekt ukončila.

Mohlo jít o velmi drahé rozhodnutí. Trénování podobně výkonného modelu může podle analytika Bloomberg Intelligence Mandeepa Singha vyjít až na 400 milionů dolarů, tedy zhruba 8,7 miliardy korun. Další náklady představují výpočetní výkon a práce vysoce placených odborníků.

Podle agentury Bloomberg ale problémy Googlu mohou pokračovat nadále. Část zaměstnanců se domnívá, že OpenAI a Anthropic postupují rychleji a nový model Gemini 4 Argon bude v některých oblastech dál zaostávat.

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Jiní jsou ale přesvědčeni, že Google už náskok soupeřů dohnal. „Mám v nás naprostou důvěru,“ uvedl pro Bloomberg jeden ze zaměstnanců Koray Kavukcuoglu. Podle něj bude Google i nadále patřit mezi firmy, které určují tempo vývoje umělé inteligence.

Na úspěchu Gemini 4 Argon společnosti záleží o to víc, že jeho technologie postupně proniká do vyhledávání, Gmailu, Maps i Chromu. Google těží z obrovské uživatelské základny, zatímco OpenAI a Anthropic rozšiřují nabídku o vlastní programovací nástroje a AI agenty.

Pro Google je proto nový model AI důležitý i z obchodního hlediska. Jeho technologie se postupně dostává do vyhledávání, Gmailu, Map i Chromu, tedy služeb s více než miliardou uživatelů.

Nový model má vynikat hlavně při práci s videem

S Gemini 4 Argon se spojuje také takzvaný benchmaxxing. Jde o snahu vyladit model tak, aby dosahoval co nejlepších výsledků ve standardizovaných testech. Právě podle nich se totiž nové systémy často porovnávají.

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Vysoké skóre v testech ale ještě nemusí znamenat, že si model stejně dobře poradí i při běžné práci. Edwin Chen to přirovnal k přijímačkám. „Je to jako říct, moje dítě mělo skvělý výsledek u přijímaček. To ale ještě neznamená, že bude stejně úspěšné i v reálném světě,“ řekl pro Bloomberg.

Gemini 4 Argon má v každém případě vynikat při práci s videem, získávání metadat, v kybernetické bezpečnosti nebo při přirozené komunikaci. Google ho zároveň staví jako nástroj pro náročné úkoly v programování, financích a právu, uzavírá Bloomberg.

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