Čekání na vládní kompenzace nepřežila Gazela Energy. Na silvestra skončí

Podle vedení Gazela Energy chybějící kompenzační nařízení vlády de facto znamená, že dodavatelé energií budou nuceni od ledna prodávat se ztrátou. Proto se firma rozhodla ukončit k 31.12.2022 svou činnost.

„Od začátku října, kdy vláda rozhodla o zastropování, netrpělivě čekáme na rozhodnutí o kompenzacích. Bez jasné a závazné metodiky, která by potvrdila, že nám stát bude ztráty způsobené jeho rozhodnutím kompenzovat, nejsme schopni nakoupit pro naše zákazníky elektřinu a plyn na rok 2023,“ říká Alexander Špak, obchodní ředitel a člen dozorčí rady.

„Nemůžeme nakoupit elektřinu a plyn v hodnotě stovek milionů korun jen na základě novinových článků a tiskových konferencí. Ztráty, které by nám hrozily, by při velikosti našeho portfolia dosáhly stovek milionů korun, a to by znamenalo bankrot firmy. Je smutné, že po sedmi letech úspěšného fungování na trhu musíme díky nezvládnutému administrativnímu postupu vlády skončit,“ dodává.

Stávající odběratelé Gazela Energy se přesunou k dodavatelům poslední instance. Vzhledem k tomu, že i pro rok 2023 měly pro všechny zákazníky firmy platit zastropované ceny, které jsou u všech dodavatelů stejné, neměla by se jich situace podle prohlášení společnosti nijak dotknout. „Nebudou platit víc, než by platili u Gazely a budou mít šest měsíců na to si najít nového dodavatele,“ uvedla firma.

Způsob, jakým se rozdíl mezi nákupní cenou a cenou pro zákazníky bude dodavatelům kompenzovat, měl být schválen ještě před koncem roku. Do začátku roku 2023 zbývá sice už jen pár týdnů, vláda však ujišťuje, že se vše stihne připravit včas.

„Podle dohodnutého harmonogramu by měla vláda nařízení projednat do konce roku,“ uvádí tiskový mluvčí Úřadu vlády Václav Smolka. „Příprava kompenzačního nařízení probíhá. Zástupci meziresortní pracovní skupiny k zastropování a zástupci obchodníků pravidelně jednají, jen minulý týden se sešli třikrát. Výsledkem této spolupráce bude správné nastavení kompenzací pro obchodníky s energiemi a zároveň potřebné záruky a kontrolní mechanismy pro stát,“ říká Smolka.

Reagoval tak na stížnosti velkých společností, které v dopise kabinet varovaly, že odklady ohrožují jejich ekonomickou stabilitu. Pod dopisem ministrům byli podepsaní všichni velcí dodavatelé: ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská i Innogy.