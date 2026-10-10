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Garmin přežil úpadek navigací. Dnes vydělává na hodinkách i letectví

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  17:00
Garmin Forerunner 570 (42 mm) a Forerunner 570 (47 mm)

Garmin Forerunner 570 (42 mm) a Forerunner 570 (47 mm) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

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Chytré hodinky Garmin fenix 8, cena 24 990 Kč
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Garmin dlouhá léta patřil mezi největší výrobce navigací do aut. Ještě v roce 2008 mu jejich prodej zajišťoval přibližně 70 procent celkových tržeb. S rozšířením chytrých telefonů však začala poptávka po samostatných navigacích prudce klesat. Firma proto postupně rozšířila nabídku a zaměřila se na další oblasti.

V současnosti se Garmin soustředí na výrobu sportovních hodinek, vybavení pro lodě nebo elektronických systémů pro letadla. Čísla navíc ukazují, že rozšíření nabídky se vyplatilo. V roce 2025 dosáhla firma rekordních tržeb ve výši přibližně 7,2 miliardy dolarů (151,2 miliardy korun), píše agentura Bloomberg.

Zákazníky si Garmin postupně našel také v dalších oblastech. Nabízí například zařízení pro vyhodnocování golfových úderů, GPS obojky pro psy nebo přístroje na měření srdečního tepu koní. Díky široké nabídce už tak není tolik závislý na jedné skupině výrobků jako v minulosti.

Za rozvojem společnosti stojí především Clifton Pemble, který s ní spojil téměř celou svou profesní kariéru. Do Garminu nastoupil v roce 1989 jako šestý zaměstnanec a od roku 2013 zastává funkci generálního ředitele. Tehdy firma vykazovala roční tržby kolem 2,6 miliardy dolarů (54,6 miliardy korun). Za jeho vedení se výrazně rozrostla a dnes zaměstnává přibližně 24 tisíc lidí. Své zastoupení má ve 37 zemích světa.

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Firma těží z rozmanité nabídky

Úspěch společnosti z poslední doby oceňuje také analytik Jitesh Ubrani ze společnosti IDC. „Upřímně žasnu nad tím, jak dobře si v posledních letech vedli,“ uvedl pro Bloomberg s tím, že podle něj Garmin těží především z rozmanité nabídky, díky které dokáže oslovit zákazníky s různými zájmy.

Pemble před nástupem do Garminu pracoval jako softwarový inženýr ve společnosti King Radio v americkém Kansasu. Podílel se na vývoji elektronických systémů pro letadla. Aby lépe pochopil, jak piloti tyto přístroje používají a co od nich očekávají, udělal si pilotní průkaz.

Během působení ve firmě se také seznámil s Garym Burrellem a Minem Kaem, kteří se v roce 1989 rozhodli založit vlastní společnost. Pojmenovali ji Garmin spojením svých křestních jmen a Pemble se k nim ještě téhož roku přidal.

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Nově vzniklá firma se zpočátku soustředila především na navigační zařízení pro lodě. Postupně se prosadila také v letectví. V roce 1994 představila přístroj GPS 155, který jako první svého druhu získal od amerických úřadů schválení pro navigaci při přístrojovém přiblížení na přistání. Vedení společnosti ale chtělo oslovit také běžné zákazníky. Ne všechny nové výrobky však uspěly.

Sázka na sportovní hodinky

V roce 2003 například Garmin uvedl na trh kapesní navigaci Gecko určenou turistům. Zákazníky ovšem příliš nezaujala, protože dávali přednost přístrojům s více funkcemi.

Několik zaměstnanců, kteří se ve volném čase věnovali běhání, proto přišlo s nápadem upravit zařízení pro sportovce. Výsledkem byly hodinky Forerunner 201, které pomocí GPS měřily uběhnutou vzdálenost a tempo. O nový výrobek byl mimořádný zájem a Garmin díky němu začal výrazněji pronikat na trh sportovní elektroniky.

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Sportovní hodinky dnes patří mezi nejúspěšnější výrobky Garminu. Od konkurence se odlišují především pokročilými funkcemi pro sportovce a dlouhou výdrží baterie. Některé dražší modely navíc umožňují dobíjení pomocí sluneční energie.

Firma se zaměřuje i na leteckou elektroniku

Garmin se ale věnuje také vývoji letecké elektroniky, včetně autopilotů, radarů nebo palubních displejů. Dodává rovněž součásti pro automobilky. Například pro BMW nyní plní zakázku v hodnotě jedné miliardy dolarů (21 miliard korun).

Méně známou součástí firmy je záchranné koordinační centrum v americkém Texasu. Jeho pracovníci pomáhají organizovat záchranné akce v případech, kdy uživatelé satelitních komunikátorů Garmin vyšlou nouzový signál.

Podle agentury Bloomberg se centrum dosud podílelo na více než 25 tisících zásahů po celém světě. Pomoc potřebovali například ztracení turisté, piloti po leteckých nehodách nebo lidé, kteří uvízli na moři.

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Další rozšiřování výroby však má podle Pemblea své hranice. Přestože Garmin dodává elektroniku automobilkám i výrobcům letadel, do produkce vlastních vozů nebo letounů se pouštět nehodlá. „Pravděpodobně nepřijde ani jedno, alespoň ne za mého působení,“ uzavřel pro Bloomberg.

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