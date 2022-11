Francouzský energetický gigant hledá nové zaměstnance. O lidi musí bojovat

Francie v současné době trpí nedostatkem specializovaných pracovníků na opravu stávajících a výstavbu nových jaderných reaktorů. Společnost EDF má navíc pověst firmy, která činí důležité úkoly se značným zpožděním a často opětovně překračuje stanovené náklady. Vzhledem k rozsahu současné energetické krize by ale tentokrát měla jednat rychle, informovala agentura Reuters.

Francie má s jadernou energetikou v posledních týdnech zásadní potíže. Před pár dny například vyšlo najevo, že Francouzi nestíhají odstavené jaderné elektrárny vracet do provozu a experti varují, že zvlášť před přicházející zimou to navyšuje i riziko blackoutů.

Státem kontrolovaná energetická společnost EDF se zatím spoléhá na týmy techniků z USA a Kanady, kteří se snaží vrátit jaderné reaktory zpět do hry. Harmonogram oprav ale značně zaostává za původním plánem a firma to nemusí stihnout.

Agentura Reuters upozorňuje, že příčin současného nedostatku lidských zdrojů je mnoho od mezer ve vzdělávacím systému méně zaměřeného na praktické dovednosti až po negativní vnímání práci v současné francouzské společnosti. Nábor nových pracovníků se EDF nyní snaží tlačit třeba v Normandii, kde by měla být výstavba nových reaktorů zahájena v roce 2024.

Na spolupráci na tomto projektu se EDF dohodlo s odbory a pro příští rok chce tímto způsobem přijmout asi sedmdesát nových pracovníků. K tomu by měly pomoci i štědré podpůrné balíčky, mezi něž se řadí třeba podpora mobility v hodnotě kolem 10 tisíc eur, což je v přepočtu zhruba 250 tisíc korun.

Nábor nových pracovníků zaostává

Vedení EDF odhaduje, že francouzský jaderný průmysl potřebuje celkově přijmout nejméně 10 000 nových lidí. V příštích sedmi letech by mělo jít dokonce o patnáct tisíc pracovníků.

I kvůli tomu se EDF začalo podílet na spolufinancování školicího střediska v Normandii, to otevřelo své brány minulý měsíc. V letošním roce tam do studijních programů přijmou asi čtyřicet studentů, od roku 2023 se tento počet má zvýšit asi na 200. To ale není vzhledem k obrovským potřebám stále dostatečné.

Plány EDF jsou však dané. Do roku 2030 chce firma zaměstnávat asi tisíc svářečů, což je dvojnásobek počtu, který má k dispozici dnes. „To jsou docela ambiciózní cíle,“ okomentoval plány EDF pro agenturu Reuters manažer poradenské společnosti EnAppSys Clement Bouiloux. Význam francouzského průmyslu z hlediska zaměstnanosti při pohledu do minulosti klesá. Proti tomu roste důležitost služeb.

O nové zaměstnance však EDF musí bojovat i s dalšími konkurenčními podniky. Ve Francii totiž nyní finišují důležité plány na výstavbu klíčové infrastruktury, které také počítají s velkým náborem manuálních pracovníků.