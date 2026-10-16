Zákazníci si v září přes Foodoru objednali 33 023 porcí polévky pho, o 23 procent více než v srpnu. Rostly i tradiční vývary, jen pomaleji. Slepičí polévky si polepšily o 10,1 procenta a vývary o 6,8 procenta. Staročeský vývar ze slepice přidal dokonce 47 procent, klasický kuřecí vývar s nudlemi naopak mírně klesl. Objednávek vietnamské polévky bylo ovšem celkově více než všech slepičích polévek a vývarů dohromady.
„Jedním z důvodů bude nejspíš to, že slepičí vývar spousta českých rodin dodnes vaří doma. Kdežto dlouho tažený, kořeněný vývar pho si naopak ve vlastní kuchyni připraví málokdo. Když pak přijde chuť na horkou polévku, která zahřeje a pomůže, je volba jednoduchá,“ říká Adam Kolesa, generální ředitel Foodory pro Česko.
|
Nejlevnější v Liberci, nejdražší v Praze. Foodora zveřejnila svůj Pizza index
Vedle hotových jídel lidé častěji objednávali i suroviny a nápoje spojované s nachlazením. Počet objednávek s cibulí a medem vzrostl v září o 32 procent, ze 772 na 1 019. K nejrychleji rostoucím položkám v nabídce čajů patřily bylinné směsi na krk a průdušky. Celkový prodej čaje v Česku se zvýšil o 79 procent. Prodej citronů zůstal stejný. O 36 procent pak vzrostl prodej bylinného likéru, v menší míře také slivovice.
Lékárny, kterým Foodora zajišťuje rozvoz, prodaly téměř třikrát více léků na nachlazení a chřipku než v srpnu, tedy o 193 procent více. Prodej přípravků na kašel a bolest v krku vzrostl o 116 procent, nosních sprejů a kapek o 49 procent. Vitaminu C se prodalo o 43 procent více, léků na bolest a horečku o 34 procent a kapesníků o 39 procent.
Prodej čaje v Česku mezi srpnem a zářím vzrostl o 79 procent. V Rakousku činil nárůst 52 procent, ve Švédsku a Norsku to bylo 33 procent. Nejvíce se zvýšil v Maďarsku, kde prodej čaje vzrostl o 109 procent. Maďaři zároveň koupili o 74 procent více medu.
V Rakousku zůstávají u vývaru, Maďaři kupují čaj
V Maďarsku objednávky polévek z restaurací klesly o 2,7 procenta a objednávky slepičích polévek o 3,6 procenta. Pho si tam ale polepšilo o 22,5 procenta.
Rakušané si častěji objednávali tradiční polévky. Objednávky Frittatensuppe, čirého hovězího vývaru s celestýnskými nudlemi, vzrostly o 22 procent. Slepičích polévek lidé objednali o 41 procent více. Pho ale rostlo ještě rychleji, o 45 procent.
„Každá země má vlastní představu o tom, co pomáhá, když na člověka leze nachlazení, a naše data ukazují, jak moc se lišíme i jak moc jsme si podobní. Ať už jde o cibuli s medem, hrnek čaje nebo misku pho,“ dodal Adam Kolesa.