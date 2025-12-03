Město žaluje potravinářské giganty. Z devastace zdraví viní Nestlé či Coca-Colu

Žaloba se týká potravinářských gigantů jako je Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestlé nebo Kellogg. „Tyto firmy vytvořily krizi veřejného zdraví,“ tvrdí právní zástupce San Franciska David Chiu. Společnosti obvinil, že z běžných potravin vyrábějí něco, co „naše tělo nezná a je pro ně škodlivé“.
Mezi vysoce zpracované potraviny patří sladkosti, chipsy a další slané pochutiny, limonády nebo některé snídaňové cereálie. Vyrábějí se ze surovin, které jsou rozloženy, následně chemicky upraveny a nakombinovány a s různými umělými aditivy. Často obsahují barviva, látky zvýrazňující chuť, sladidla, zahušťovadla nebo emulgátory. Typické pro ně je, že obsahují složky, které lidé běžně v kuchyni nemají.
Chiu řekl, že Američané se těmto potravinám chtějí vyhýbat, ale jsou jimi zahlceni. Potravinářské firmy podle něho musejí převzít odpovědnost za škody, které způsobily.
AFP podotýká, že v přístupu k vysoce zpracovaným potravinám se demokraty vedené San Francisco shoduje se stoupenci hnutí Make America Healthy Again (Udělejme Ameriku znovu zdravou), do jehož čela se postavil republikánský ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší. Ten o ultrazpracovaném jídle mluví jako o jedu a považuje ho za příčinu nárůstu obezity, výskytu chronických onemocnění a celkově špatného zdravotního stavu Američanů, zejména těch mladých.
Podle amerického Střediska pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) trpí obezitou 40 procent lidí ve Spojených státech a skoro 16 procent jich má cukrovku druhého typu, která se může vyvinout u pacientů s výraznou nadváhou.
V žalobě, kde je řeč o nespecifikovaném odškodnění, se uvádí, že asi 70 procent potravin prodávaných v amerických supermarketech je vysoce zpracovaných. Výrobci podle ní použili podobnou strategii jako v minulosti tabákové firmy a dodávají na trh výrobky, o kterých vědí, že jsou škodlivé, ve svém marketingu však rizika ignorují nebo zamlčují. „Stejně jako velké tabákové firmy i výrobci ultrazpracovaných potravin se zaměřili na děti, aby zvýšili svůj zisk,“ uvádí dokument.
Sarah Galloová, zástupkyně Consumer Brands Association, organizace, která sdružuje mnoho firem, jichž se žaloba týká, podle AFP řekla, že výrobci „podporují Američany v tom, aby se rozhodovali prospěšněji pro své zdraví a zvyšují transparentnost ohledně svých výrobků“. Uvedla, že v současnosti neexistuje definice vysoce zpracovaných potravin, na které by se vědci shodli.
„Snahy označit potraviny jako nezdravé jenom proto, že jsou zpracované, nebo démonizovat jídlo ignorováním jeho celkového obsahu živin, je vůči spotřebitelům zavádějící,“ řekla. Dodala, že výrobci potravin dodržují přísné bezpečnostní standardy založené na důkazech a které vytvořila vláda. Cílem potravinářských firem je podle ní dodávat na trh bezpečné a cenově dostupné výrobky.