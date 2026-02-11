Fio banka roste, loni navýšila zisk i počty klientů

Autor:
  14:27
Fio bance se v uplynulém roce podařilo zvýšit počet klientů i čistý zisk. Ten podle zatím neauditovaných výsledků dosáhl 6,9 miliardy korun. Řady klientů se pak meziročně rozrostly o sto tisíc na 1,6 milionu. V letošním roce se banka chystá zaměřit na investice a boj s kyberkriminalitou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V loňském roce se nám dařilo díky přílivu klientů i nastavení úrokových sazeb pokračovat v růstu. Opět jsme dosáhli mety sta tisíc klientů ročně, o jedenáct procent jsme navýšili bilanční sumu, stejným tempem rostl i objem vkladů,“ shrnul obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.

Výsledky Fio banky
20242025Změna
Počet klientů1 508 0001 600 000+ 6,1 %
Bilanční suma314,3 mld. Kč344,7 mld. Kč+ 10,9 %
Objem vkladů288,7 mld. Kč315,3 mld. Kč+ 10,9 %
Čistý zisk6,1 mld. Kč6,9 mld. Kč+ 13,1 %
Zdroj: banka

V letošním roce se banka chystá výrazně zaměřit na posílení kyberbezpečnosti. Jedním z cílů je zbořit mýtus, že oběťmi podvodů se stávají jen nepozorní lidé. „Bojujeme proti profesionálům, kteří dokážou být přesvědčiví, znějí uvěřitelně a své oběti zmanipulují. Objasňování případů v digitálním prostředí je obtížné, jedinou spolehlivou obranou je proto prevence,“ dodal Bláha.

Pro ochranu peněz klientů banka nabízí například nastavení limitů pro převody a platby, nutnost kontrasignace druhou osobou nebo různé možnosti blokací. Na jaře se chystá spustit i interaktivní test, který na reálných modelových situacích ukáže, jak podvodné scénáře fungují.

Amerika je sexy, bitcoin je kasino a zlato pojistka, míní investoři

Druhou výraznou oblastí, na kterou banka cílí, jsou investice. Podle portfolio manažera Davida Brzka se objem zprostředkovaných obchodů klientů Fio banky dostal loni na 238 miliard korun, což meziročně představuje pětinový nárůst.

„Padesát procent tvoří Amerika, 45 procent Česko, ten nejmenší dílek pak představuje zbytek Evropy,“ vyčíslil Brzek. Objem aktiv pod správou Fio investiční společnosti loni stoupl na 5,7 miliardy korun.

Fio banka navazuje na historii finanční skupiny Fio na českém trhu, která sahá do roku 1993. Fio banka vznikla v roce 2010 udělením bankovní licence brokerské společnosti a následnou integrací družstevní záložny. Součástí skupiny Fio, kterou vlastní čeští podnikatelé Romuald Kopún a Petr Marsa, je burzovní RM-Systém.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Babiš chce s Macronem mluvit o změnách povolenek, Ukrajinu s ním řešit nebude

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu v Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k...

11. února 2026,  aktualizováno  14:57

Fio banka roste, loni navýšila zisk i počty klientů

ilustrační snímek

Fio bance se v uplynulém roce podařilo zvýšit počet klientů i čistý zisk. Ten podle zatím neauditovaných výsledků dosáhl 6,9 miliardy korun. Řady klientů se pak meziročně rozrostly o sto tisíc na 1,6...

11. února 2026  14:27

Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Raketový růst cen paměťových čipů v posledních měsících stále výrazněji rozděluje akciové trhy na vítěze a poražené. Zatímco výrobci pamětí zažívají bezprecedentní růst hodnoty akcií, firmy...

11. února 2026  12:53

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

11. února 2026  12:23

Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici

ilustrační snímek

Tuzemské hospodářství by letos i v příštím roce mělo vykazovat růst kolem úrovně 2,6 procenta. Potáhne ho zahraniční i domácí poptávka. Inflace letos zůstane zkrocená pod dvěma procenty, některé její...

11. února 2026  10:53

Obavy z posledních let polevily. Šéfové firem jsou plni optimismu, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky, 62 procent z nich věří v růst ekonomiky. Loni to bylo 36 procent, před dvěma lety 16 procent. Naopak pokles ekonomiky...

11. února 2026  10:18

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši to jde. Tamní radnice už tři roky za sebou vyčlenila z rozpočtu dva miliony korun. Ty formou...

11. února 2026  9:37

OBRAZEM: Cestovní horečka stoupá. Na oslavy nového roku vyrážejí miliony Číňanů

Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat...

Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat až 30hodinovou cestu z Pekingu, aby mohli být doma na svátky se svými blízkými. Pro mnohé z nich je to jediné období v...

11. února 2026  9:34

ANALÝZA: Jak zachránit Evropu? Draghiho diagnóza byla správná, léčba je pomalá

Premium
Italská premiérka Giorgia Meloniová při jednání s německým kancléřem...

Lídři zemí Evropské unie mají na nadcházejícím summitu řešit kromě jiného konkurenceschopnost Evropy. Bývalý italský premiér Mario Draghi ve své kritické zprávě ze září 2024 správně určil diagnózu....

11. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

První omezení protierozní ochrany. Na větší změny se ještě čeká

ilustrační snímek

Vláda v tomto týdnu na návrh ministra zemědělství Martina Šebestyána odsouhlasila první, zatím spíš jenom kosmetické změny v uvolňování ochranných opatření proti erozi. Zatímco větší zemědělské...

11. února 2026

Leo Express v novém kabátě. Dopravce představil španělské soupravy Talgo

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav Talgo, které dříve brázdily španělské koleje. Vlaky dopravce nasadí na spojení mezi Prahou, Ostravou a Prešovem a také...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.