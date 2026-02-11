„V loňském roce se nám dařilo díky přílivu klientů i nastavení úrokových sazeb pokračovat v růstu. Opět jsme dosáhli mety sta tisíc klientů ročně, o jedenáct procent jsme navýšili bilanční sumu, stejným tempem rostl i objem vkladů,“ shrnul obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.
|2024
|2025
|Změna
|Počet klientů
|1 508 000
|1 600 000
|+ 6,1 %
|Bilanční suma
|314,3 mld. Kč
|344,7 mld. Kč
|+ 10,9 %
|Objem vkladů
|288,7 mld. Kč
|315,3 mld. Kč
|+ 10,9 %
|Čistý zisk
|6,1 mld. Kč
|6,9 mld. Kč
|+ 13,1 %
|Zdroj: banka
V letošním roce se banka chystá výrazně zaměřit na posílení kyberbezpečnosti. Jedním z cílů je zbořit mýtus, že oběťmi podvodů se stávají jen nepozorní lidé. „Bojujeme proti profesionálům, kteří dokážou být přesvědčiví, znějí uvěřitelně a své oběti zmanipulují. Objasňování případů v digitálním prostředí je obtížné, jedinou spolehlivou obranou je proto prevence,“ dodal Bláha.
Pro ochranu peněz klientů banka nabízí například nastavení limitů pro převody a platby, nutnost kontrasignace druhou osobou nebo různé možnosti blokací. Na jaře se chystá spustit i interaktivní test, který na reálných modelových situacích ukáže, jak podvodné scénáře fungují.
Druhou výraznou oblastí, na kterou banka cílí, jsou investice. Podle portfolio manažera Davida Brzka se objem zprostředkovaných obchodů klientů Fio banky dostal loni na 238 miliard korun, což meziročně představuje pětinový nárůst.
„Padesát procent tvoří Amerika, 45 procent Česko, ten nejmenší dílek pak představuje zbytek Evropy,“ vyčíslil Brzek. Objem aktiv pod správou Fio investiční společnosti loni stoupl na 5,7 miliardy korun.
Fio banka navazuje na historii finanční skupiny Fio na českém trhu, která sahá do roku 1993. Fio banka vznikla v roce 2010 udělením bankovní licence brokerské společnosti a následnou integrací družstevní záložny. Součástí skupiny Fio, kterou vlastní čeští podnikatelé Romuald Kopún a Petr Marsa, je burzovní RM-Systém.