Ferrero chce ovládnout USA. Italského rodinného giganta netrápí akcionáři

  18:00
Italská skupina Ferrero se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na nedělením SuperBowlu. Na tento trh ale nedávno vstoupili i další silní hráči, kteří se pokusí získat nemalý podíl. Čím dál více Američanů také častěji sahá po jogurtech či proteinových tyčinkách.
Giovanni Ferrero, generální ředitel a prezident skupiny Ferrero Confectionery Group (15. dubna 2025)

Starší reklama na Nutellu v Itálii.
Ferrero plánuje proniknout do amerických domácností hlavně s cereáliemi. Díky koupi společnosti WK Kellogg za 3,1 miliardy amerických dolarů totiž italská firma získala značky jako Rice Krispies, Corn Flakes nebo Raisin Bran. Italský potravinářský gigant musí počítat s tím, že podnikání s cereáliemi je tam proti běžným sladkostem v mnoha ohledech odlišné, píše agentura Bloomberg.

„Akvizice společnosti Kellogg’s nám otevřela dveře na americký trh. Cereálie ve Spojených státech najdete v 90 procentech domácností. Pro potravinářskou firmu jako jsme my, je nesmírně důležité, aby na ně nezapomínala,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Martinez Carretero, který je finančním ředitel společnosti Ferrero.

Zemřel nejbohatší muž Itálie, čokoládový magnát Michele Ferrero

Italské firmě se daří. V posledních deseti letech se jí povedlo zdvojnásobit tržby a podnik je v oboru sladkostí momentálně třetím největším na světě. Výrazný vstup na americký trh však je cestou k tomu, aby byl úspěch v dalších letech ještě výraznější.

Ferrero investuje také do zmrzlin

Vedení skupiny Ferrero věří, že k expanzi za Atlantikem jí pomohou i další nedávné akvizice. Firma totiž před pár týdny zakoupila i zmrzlinářskou společnost Wells Enterprises a následně zainvestovala půl miliardy dolarů do modernizace výrobního závodu v americkém státě New York, kde dnes již vyrábí zmrzliny značek Kinder a Nutella.

Super Bowl 2026: program, soupeři, Halftime Show, kdo vystoupí?

Na jaře plánuje Ferrero na americký trh uvést i novou Nutellu s příchutí arašídů. Tento produkt italská skupina připravila přímo na míru americkým spotřebitelům. Američané totiž arašídy milují a Ferrero věří, že se tento výrobek stane v dalších letech běžnou součástí tamních domácností.

Ferrero ale nesmí usnout na vavřínech. Prodeje cereálií v USA, na které italský podnik v rámci své strategie chce nyní cílit, totiž v posledních měsících klesají. Na tento trh navíc nedávno vstoupili i další silní hráči, kteří se pokusí získat nemalý podíl na trhu. Čím dál více Američanů navíc své jídelníčky více řeší a místo klasických cereálií sahají raději po jogurtech či proteinových tyčinkách.

Ferrero má důvěru odborníků

Experti ale říkají, že italská firma ví, co dělá. „Ferrero má potřebné zkušenosti, aby vše zvládlo. V minulosti již skupina odkoupila několik strádajících značek, které úspěšně postavila na nohy,“ tvrdí analytik Kevin Ryan. Dodává, že skupinu Ferrero na rozdíl od jiných konkurentů do ničeho netlačí akcionáři.

V 97 letech zemřel spoluvynálezce Nutelly, vymyslel i čokoládu Kinder

Italská skupina zároveň může využít svých obrovských zkušeností. Jde totiž o rodinnou společnost založenou už po druhé světové válce. Dnes v jejím čele stojí Giovanni Ferrero, který po smrti svého otce převzal vedení v roce 2015. Sám sází na agresivní expanzi, která má produkty firmy přinést do celého světa, uzavírá Bloomberg.

