Ferrero plánuje proniknout do amerických domácností hlavně s cereáliemi. Díky koupi společnosti WK Kellogg za 3,1 miliardy amerických dolarů totiž italská firma získala značky jako Rice Krispies, Corn Flakes nebo Raisin Bran. Italský potravinářský gigant musí počítat s tím, že podnikání s cereáliemi je tam proti běžným sladkostem v mnoha ohledech odlišné, píše agentura Bloomberg.
„Akvizice společnosti Kellogg’s nám otevřela dveře na americký trh. Cereálie ve Spojených státech najdete v 90 procentech domácností. Pro potravinářskou firmu jako jsme my, je nesmírně důležité, aby na ně nezapomínala,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Martinez Carretero, který je finančním ředitel společnosti Ferrero.
|
Zemřel nejbohatší muž Itálie, čokoládový magnát Michele Ferrero
Italské firmě se daří. V posledních deseti letech se jí povedlo zdvojnásobit tržby a podnik je v oboru sladkostí momentálně třetím největším na světě. Výrazný vstup na americký trh však je cestou k tomu, aby byl úspěch v dalších letech ještě výraznější.
Ferrero investuje také do zmrzlin
Vedení skupiny Ferrero věří, že k expanzi za Atlantikem jí pomohou i další nedávné akvizice. Firma totiž před pár týdny zakoupila i zmrzlinářskou společnost Wells Enterprises a následně zainvestovala půl miliardy dolarů do modernizace výrobního závodu v americkém státě New York, kde dnes již vyrábí zmrzliny značek Kinder a Nutella.
|
Super Bowl 2026: program, soupeři, Halftime Show, kdo vystoupí?
Na jaře plánuje Ferrero na americký trh uvést i novou Nutellu s příchutí arašídů. Tento produkt italská skupina připravila přímo na míru americkým spotřebitelům. Američané totiž arašídy milují a Ferrero věří, že se tento výrobek stane v dalších letech běžnou součástí tamních domácností.
Ferrero ale nesmí usnout na vavřínech. Prodeje cereálií v USA, na které italský podnik v rámci své strategie chce nyní cílit, totiž v posledních měsících klesají. Na tento trh navíc nedávno vstoupili i další silní hráči, kteří se pokusí získat nemalý podíl na trhu. Čím dál více Američanů navíc své jídelníčky více řeší a místo klasických cereálií sahají raději po jogurtech či proteinových tyčinkách.
Ferrero má důvěru odborníků
Experti ale říkají, že italská firma ví, co dělá. „Ferrero má potřebné zkušenosti, aby vše zvládlo. V minulosti již skupina odkoupila několik strádajících značek, které úspěšně postavila na nohy,“ tvrdí analytik Kevin Ryan. Dodává, že skupinu Ferrero na rozdíl od jiných konkurentů do ničeho netlačí akcionáři.
|
V 97 letech zemřel spoluvynálezce Nutelly, vymyslel i čokoládu Kinder
Italská skupina zároveň může využít svých obrovských zkušeností. Jde totiž o rodinnou společnost založenou už po druhé světové válce. Dnes v jejím čele stojí Giovanni Ferrero, který po smrti svého otce převzal vedení v roce 2015. Sám sází na agresivní expanzi, která má produkty firmy přinést do celého světa, uzavírá Bloomberg.