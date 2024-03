Tchaj-wan bohatne, Ferrari se raduje. Automobilce odtud plynou rekordní zisky

Podle generálního ředitele automobilky Ferrari roste zájem o luxusní vozy na Tchaj-wanu rychleji než v Číně nebo v Hongkongu. „Čína roste, ale méně než Tchaj-wan. U nás je více podnikatelů, čipový průmysl tam rychle roste. Je tam spousta lidí, kteří vydělávají hodně peněz,“ uvedl Benedetto Vigna jako šéf Ferrari deníku Financial Times.

Automobilka Ferrari využívá tchajwanského hospodářského boomu. Minulý měsíc její vedení oznámilo, že za rok 2023 vykázalo rekordní roční zisk. Ten loni dosáhl 1,26 miliardy eur (asi 31 miliard korun), a to při prodeji pouhých 13 663 vozů. Přestože většina prodejů této společnosti pochází z Evropy a Spojených států amerických, automobilka uvedla, že význam Tchaj-wanu a pevninské Číny rychle roste. Podíl na celkovému počtu prodaných nových vozů tam stoupl z 5 procent v roce 2020 na 11 procent v roce 2023.

„Za poslední čtyři roky jsme získali mnoho nových zákazníků. Ferrari sehrálo významnou roli v růstu zdejšího trhu sportovních vozů. Loni se tu celkový počet prodaných vozů zvýšil o 30 procent a celkem se prodalo 1 300 aut,“ řekl pro Financial Times Vincent Liu, který je generálním ředitelem společnosti Modena Motori Taiwan, jenž je oficiálním dealerem automobily Ferrari na Tchaj-wanu.

Tchaj-wan rychle bohatne

Společnost Modena Motori rovněž informovala o tom, že zhruba 70 až 80 procent kupců Ferrari na Tchaj-wanu jsou podnikatelé, a to mimo jiné proto, že Tchaj-wan dlouhodobě hraje klíčovou roli v globálním dodavatelském řetězci technologií. Je mimo jiné domovem největšího smluvního výrobce čipů na světě, společnosti TSMC, jež je z pohledu tržní kapitalizace dvanáctou nejcennější firmou na světě. V roce 2022 obrat tohoto podniku překročil hranici 73 miliard dolarů.

Je zřejmé, že čipový průmyslu v tchajwanské ekonomice dominuje, stojí za zhruba čtvrtinou jeho HDP. Revidovaná prognóza růstu tchajwanského HDP pro rok 2024 činí 3,4 procenta, což je v meziročním srovnání o 1,3 procenta víc. Loňská zpráva Allianz Global Wealth Report ukázala, že ostrov je pátou nejbohatší zemí v přepočtu na jednoho obyvatele na světě.

„Je to velmi jednoduché. Tchajwanci jsou bohatí a peníze se dají uložit jen několika způsoby. Můžete si koupit nemovitost nebo si můžete pořídit auto,“ říká Jeff Hsu, který si před čtyřmi lety koupil Aston Martin, svůj první luxusní vůz.

Mladí Tchajwanci jsou okázalí

Tchaj-wan má spolu se Spojenými státy americkými dlouhodobě nejvyšší poměr soukromého bohatství k velikosti ekonomiky na světě. Zpráva Allianz rovněž uvedla, že Tchaj-wan dlouhodobě spolu se Spojenými státy vykazuje nejvyšší poměr soukromého bohatství k velikosti ekonomiky na světě, což rovněž hraje ve prospěch italské automobilky.

„Dnešní mladá generace je okázalejší, více než snaží ukázat své bohatství. Není lepší způsob, jak se zviditelnit. Poptávka po exotických vozech se tu opravdu rozjela,“ říká Ryan Yeh, který je majitelem modelu Ferrari Pista a jednoho z pouhých tří Ferrari 360 Modena s manuální převodovkou, které se na ostrově nacházejí. Yeh zároveň vede automobilový klub a často se účastní pouličních závodů v horách.

Aby si italská automobilka udržela svůj punc luxusu, často záměrně tlumí výrobu a nutí kupce na své vozy čekat i několik let. Díky tomu může Ferrari dosahovat lepších marží a následně i zajímavějšího zisku.

Společnost za celou svou historii prodala pouze 300 000 vozů, to je stejný počet, jaký ročně vyrobí značka Porsche koncernu Volkswagen, uzavírá The Financial Times