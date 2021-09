Instagram způsobuje psychické problémy. Firma o tom ví, ale roky to tají

Během uplynulých tří let Facebook studoval dopady používání Instagramu na duševní zdraví jeho mladých uživatelů a opakovaně došel k závěru, že pro značnou část z nich je aplikace škodlivá. Ukázaly to interní dokumenty firmy, k nimž získal přístup list The Wall Street Journal (WSJ). Společnost podle deníku vyvinula k řešení problémů minimální úsilí.