E-shop od Facebooku vyhnal akcie vzhůru, jsou na historickém maximu

Když Facebook v úterý oznámil, že plánuje spuštění vlastního e-shopového systému, mezi investory se zvedlo nadšení. Jeho nová služba Facebook Shops firmám slibuje umožnit prodej zboží přímo prostřednictvím jejich účtů na sociálních sítích. A to nejen na Facebooku samotném, ale třeba i na Instagramu nebo přes Whatsapp.

Podle analytiků by tak společnost mohla začít konkurovat takovým velikánům, jako je Amazon nebo Google už i v této oblasti. Vstup do oblasti sociálních sítí jim přitom v podstatě zavřela již před lety a třeba v Evropě v podstatě dominuje.

Teď by je tak mohla začít pomalu zahánět do kouta. A investorům se nový nápad zalíbil. Ještě během téhož dne se cena akcií firmy zvedla o šest procent a o dalších 6,4 procenta narostla během středy. Cenné papíry firmy díky tomu dosáhly hodnoty 230,75 dolaru za kus, nejvíc v její historii.

Nárůst by se tam přitom nemusel zastavit – podle analytiků je Facebook Shops pro firmu Marka Zuckerberga příležitostí k výdělku v řádech miliard. „Služba by mohla navýšit (její) příjmy až o 30 miliard dolarů, a to jak díky přímým transakcím, tak i prostřednictví reklam,“ citovala analýzy Deutsche Bank televize CNBC.

Pomoc drobným firmám

Služba má pomoci firmám, kterým by se v čase pandemie covid-19 hodilo mít vlastní e-shop, ale nemohou si ho dovolit vytvořit. Obchody vytvořené prostřednictvím Facebook Shops budou fungovat napříč sociálními sítěmi firmy – stejné nabídky se tak budou zobrazovat jak na Instagramu, tak i třeba na Facebooku.

Služba je bezplatná a podle blogu firmy je určena především pro malé živnostníky. Plošně by se k uživatelům měla dostat letos v létě, momentálně je ve fázi testování.

Není to přitom jediné rozšíření, které společnost Facebook v poslední době učinila. Minulý týden se totiž rozrostla i o firmu GIPHY. Ta je největším producentem takzvaných gifů, vtipných animovaných obrázků používaných v chatovacích aplikacích. Akvizice Facebook stála 400 milionů dolarů (zhruba 10,2 miliardy korun).