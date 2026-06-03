Provozní hospodářský výsledek společnosti dosáhl 1,073 miliardy korun, což představuje nárůst o 90 procent ve srovnání s rokem 2024.
„Z hlediska obratu společnosti v hodnoceném roce bylo nejvyšších hodnot dosaženo v oblasti velkorážové munice, důležitým je také segment bezdýmého prachu, průmyslových a plastických trhavin,“ uvedla firma.
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Explosia láká zbrojaře i cizince. Havlíček mluví o prodeji ještě letos
U prodeje výrobků přispělo k rekordním výsledkům zvyšování prodejních cen a prodaného množství. Růst cen vyvolaly zvyšující se náklady na vstupy, navyšování prodaného množství je důsledkem růstu výrobních kapacit.
Jedná se o prodeji
Explosii stoprocentně vlastní stát, který podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nyní uvažuje o jejím prodeji. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.
Babiš minulý měsíc řekl, že stát o prodeji Explosie uvažuje, případný prodej by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Zájem podle šéfa ANO přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie, ale i další evropské firmy. Pokud by byl prodej „na stole“, jediným kritériem bude podle premiéra cena, nic jiného.
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Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš
„Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a zachování si pozice i z titulu vztahu Explosie a české armády,“ řekl Babiš.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) zároveň uvedl, že v případě, že by bylo rozhodnuto o prodeji Explosie, nejlepší by bylo obchod uzavřít v tomto roce nebo v roce 2027. V současnosti je podle něj zhruba šest zájemců o nákup tohoto státního výrobce.