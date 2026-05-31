Explosia láká zbrojaře i cizince. Havlíček mluví o prodeji ještě letos

  13:52
V případě, že by bylo rozhodnuto o prodeji pardubické společnosti Explosia, nejlepší by bylo obchod uzavřít v tomto roce nebo v roce 2027. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček. (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V současnosti je podle něj zhruba šest zájemců o nákup tohoto státního výrobce výbušnin a střelivin.

Prodejní cena společnosti by podle odhadů mohla činit zhruba 15 až 17 miliard korun, konkrétní číslo by ale záleželo i na velikosti podílu, který by se prodal, řekl Havlíček. Ideální by podle něj bylo, kdyby stát i nadále mohl v Explosii držet podíl a mít tak vliv na další fungování společnosti.

Havlíček upozornil, že v současnosti není jisté, zda se firma známá především díky výrobě plastické trhaviny Semtex prodá. Mezi zájemci jsou ale všichni velcí čeští zbrojaři a některé firmy ze zahraničí. Podle dřívějších informací má o Explosii zájem například skupina Colt CZ Group SE či francouzská Eurenco. Mezi další velké české zbrojaře patří například Czechoslovak Group a STV Group.

Prodej Explosie? Jen za peníze to nejde, musíme být místem výroby, míní experti

Podle Havlíčka je letošní rok pro prodej ideální, a to protože firma má dobré tržby, a tedy i vysokou hodnotu. Výhodné by ale mohlo být uzavřít obchod i v příštím roce. „Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategicky kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by si tam nechal třeba nějakou ‚zlatou akcii‘ a měl by možnost něco ovlivnit,“ uvedl ministr. Peníze od strategického partnera by podle něj pomohly společnost dále rozvíjet a odstranit konkurenční tlaky, kterým by stát byl schopný těžko bránit.

Prodejní hodnotu Explosii Havlíček odhaduje na základě její EBITDA, tedy hrubého provozního zisku. „Mohlo by se to pohybovat třeba 15, 16, 17 miliard korun. Teď je samozřejmě k diskusi, kolik by se tam prodávalo, jaká by tam byla ‚zlatá akcie‘,“ řekl. Hlavním důvodem prodeje podle něj není vylepšit deficit státního rozpočtu v příštím roce, ale výdělek by se mohl následně využít i na posílení obrany státu.

V současnosti kromě Explosia zatím stát podle Havlíčka neplánuje prodej jiných firem. Naplánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok činí 310 miliard korun. Obrana by letos měla hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Zároveň to je o více než 16 miliard Kč méně než loni.

Explosii od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert. Firma vyrábí průmyslové i vojenské výbušniny, střeliviny a další energetické materiály. Díky rostoucí poptávce po dělostřelecké munici a výbušninách po roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině, získala strategicky větší význam než v předchozích desetiletích.

