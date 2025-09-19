Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu

Společnost Excalibur Army vykazuje v posledních letech razantní růst po výrobní i ekonomické stránce. Zvyšující se zájem zákazníků o výrobky a služby vyžaduje větší objem výroby a také potřebu nových zaměstnanců.
Šternberská společnost proto investuje do rozvoje, nově i do výrobní haly a přilehlé administrativní budovy v jejím areálu. Při otevření nové výrobní haly ve Šternberku navíc zástupci Excalibur Army a KNDS Deutschland podepsali memorandum o porozumění na zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2.
Slavnostního aktu otevření nové haly s plochou 6600 m2 se zúčastnili vedle představitelů Excalibur Army a skupiny CSG také zástupci ministerstva obrany v čele s ministryní Janou Černochovou.
„Dnešní den je významný nejen pro firmu Excalibur Army, ale pro celý český obranný průmysl a ve svém důsledku i pro obranyschopnost České republiky. Nová výrobní hala přinese nejen práci mnoha lidem, ale posílí i naše výrobní kapacity, což je v současné bezpečnostní situaci velmi důležité. Schopnost umět opravovat a udržovat armádní techniku na našem území je v našem strategickém zájmu,“ řekla ministryně.
Generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák zdůraznil význam nové haly pro firmu a také vliv podpory českého státu na domácí průmysl. „Zprovoznění nové haly je pro naši společnost nejen technickým a investičním milníkem, ale i symbolickým dárkem, který si dáváme k 30. výročí našeho založení. Nová hala bezesporu odráží dynamický rozvoj naší společnosti. Rok 2024 byl pro Excalibur Army historicky nejúspěšnější po všech stránkách a rok 2025 pokračuje v této trajektorii,“ uvedl a ocenil i pomoc ze strany českého státu.
Ředitel divize CSG Defence Jan Marinov během slavnostního aktu ale připomněl i zásadní význam spolupráce s českou armádou. „Společnost Excalibur Army a její růst byly vždy založeny na exportu. Má, stejně jako mateřská skupina CSG, globální působnost. Je to ale zároveň výrobce, který je vždy připraven přednostně plnit potřeby české armády. Otevření nové moderní výrobní haly znamená nejen nová pracovní místa a další přínosy pro českou ekonomiku, ale i posílení jistoty dodávek pro české ozbrojené síly nejen v mírových časech, ale i v bezpečnostních krizích, kdy se stát může plně spolehnout jen na průmysl, který mají na svém území.“
Nová hala je určena pro montáž veškeré techniky z portfolia šternberské firmy, je tedy uzpůsobena jak pro pásovou, tak i kolovou techniku včetně houfnic, raketometů, tanků a bojových vozidel nebo například mostních automobilů, vyprošťovacích či speciálních vozidel. Hala poskytuje prostor pro práci přibližně 150 lidí s možností výroby ve dvou až třísměnném provozu.
Součástí je i třípatrová administrativní část o zastavěné ploše 850 m², která poskytuje zázemí pro až 60 administrativních pracovníků. Samotná výrobní plocha má rozměry 83 × 80 metrů, tedy přibližně 6600 m², s výškou haly okolo 13 metrů. Na střeše haly je nainstalována konstrukce pro fotovoltaické panely s výkonem 100 kW.