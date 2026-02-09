Excalibur Army získala rekordní exportní kontrakt na vozidla Patriot

Zakázka zahrnuje široké spektrum konfigurací platformy Patriot určených pro moderní pozemní síly, od minometných vozidel, přes velitelská vozidla, obrněné transportéry až po kolová bojová vozidla pěchoty a obrněné sanitní verze pro zdravotnickou evakuaci.
„Excalibur Army je v rámci skupiny CSG podnik specializovaný na vývoj a výrobu špičkových pozemních systémů, které často využívají podvozky Tatra. Zakázka v jihovýchodní Asii potvrzuje důvěru našich partnerů a navazuje na naši úspěšnou historii dodávek v tomto regionu, kam jsme v minulosti vyvezli např. mostní systémy či raketomety,“ uvedl Vladimír Stulančák, CEO společnosti Excalibur Army.
Obrněné vozidlo Patriot využívá vynikající kolový podvozek Tatra s unikátní koncepcí centrální nosné roury s výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami, která zajišťuje vysokou mobilitu i v náročných podmínkách. Tento projekt představuje dosud největší exportní zakázku platformy Patriot a potvrzuje její univerzálnost i schopnost přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka.