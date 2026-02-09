Excalibur Army získala rekordní exportní kontrakt na vozidla Patriot

Skupina CSG prostřednictvím společnosti Excalibur Army uzavřela v regionu jihovýchodní Asie kontrakty na dodávku obrněných vozidel Patriot v různých variantách v celkovém počtu přes 100 kusů. Celková hodnota těchto kontraktů přesahuje 300 milionů amerických dolarů. Dodávky mají být splněny v horizontu tří let.

Obrněné vozidlo Patriot | foto: Czechoslovak Group

Zakázka zahrnuje široké spektrum konfigurací platformy Patriot určených pro moderní pozemní síly, od minometných vozidel, přes velitelská vozidla, obrněné transportéry až po kolová bojová vozidla pěchoty a obrněné sanitní verze pro zdravotnickou evakuaci.

„Excalibur Army je v rámci skupiny CSG podnik specializovaný na vývoj a výrobu špičkových pozemních systémů, které často využívají podvozky Tatra. Zakázka v jihovýchodní Asii potvrzuje důvěru našich partnerů a navazuje na naši úspěšnou historii dodávek v tomto regionu, kam jsme v minulosti vyvezli např. mostní systémy či raketomety,“ uvedl Vladimír Stulančák, CEO společnosti Excalibur Army.

Obrněné vozidlo Patriot využívá vynikající kolový podvozek Tatra s unikátní koncepcí centrální nosné roury s výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami, která zajišťuje vysokou mobilitu i v náročných podmínkách. Tento projekt představuje dosud největší exportní zakázku platformy Patriot a potvrzuje její univerzálnost i schopnost přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka.

9. února 2026

