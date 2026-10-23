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Evropští giganti luxusu naříkají. Jejich akcie klesly nejníže za posledních deset let

Jan Dvořák
  20:00
Posprejovaný reklamní nosič značky Louis Vuitton během nepokojů v Paříži (18....

Posprejovaný reklamní nosič značky Louis Vuitton během nepokojů v Paříži (18. října 2026) | foto: Reuters

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Aktuální výsledky společností Hermès International a LVMH zmařily veškeré naděje, že by propad odvětví luxusu měl v dohledné době skončit. Investoři zatím nejsou ochotni nakupovat akcie při poklesu cen, zejména pak kvůli obavám z šíření sociálních nepokojů ve Francii a války na Blízkém východě, které vyvolávají inflační tlaky a narušují fungování nákupních center.

Akcie společnosti Hermès ve čtvrtek poklesly o 4,9 procenta poté, co výrobce kabelek Birkin oznámil zklamání z tržeb za třetí čtvrtletí. To způsobila především slabá poptávka v Číně. Obchodují se momentálně za přibližně 27násobek očekávaného zisku, což představuje pokles proti pandemickému maximu, které činilo zhruba 70násobek, píše agentura Bloomberg.

Luxusní pařížské obchody se připravují na další víkendové nepokoje

Společnost LVMH, která minulý týden oznámila nevýrazné výsledky v souvislosti s poklesem tržeb v Číně, zaznamenala v posledních měsících rovněž propad své tržní hodnoty. Nyní se její akcie obchodují za přibližně 16násobek očekávaného zisku, což je nejnižší úroveň za více než deset let.

Roli hrají i nepokoje ve Francii

Ceny akcií obou společností letos propadly přibližně o 40 procent, neboť se nenaplnily naděje na oživení v odvětví luxusního zboží. Bohatí čínští zákazníci omezili své výdaje po krizi na trhu s nemovitostmi, kvůli potížím na finančních trzích i snahám úřadů zdanit majetek v zahraničí. Společnost Kering ve čtvrtek večer tyto obavy ještě umocnila, když uvedla, že spotřeba v Číně zůstává utlumená, protože tržby její značky Gucci nedosáhly očekávaných odhadů.

Zároveň válka na Blízkém východě vyvolala inflační tlaky a narušila fungování nákupních center, jako je Dubaj.

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

„Tyto valuace odrážejí jak jejich neuspokojivé výsledky, tak i slabší makroekonomické prostředí,“ uvedla analytička společnosti Bernstein Maria Meitaová. Skupina LVMH podle jejích slov zůstává závislá na makroekonomickém vývoji a pravděpodobně bude potřebovat, aby se Čína vrátila k růstu. Investoři společnosti Hermès mezitím ztratili důvěru v její odolný obchodní model, uvedla. Hermès byl přitom obvykle vnímán jako bezpečnější sázka v dobách volatility kvůli dlouhým čekacím listinám na jeho nejžádanější produkty.

Navzdory výhodným cenám se investoři zatím nezdají být ochotni nakupovat akcie luxusních značek, zejména s ohledem na další riziko vyplývající z šíření sociálních nepokojů ve Francii.

„V případě společnosti Hermès veřejné nepokoje představují další riziko, neboť plánované demonstrace ohrožují návštěvnost obchodů a cestovní ruch,“ napsala analytička Bloomberg Intelligence Deborah Aitkenová.

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