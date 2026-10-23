Evropští giganti luxusu naříkají. Jejich akcie klesly nejníže za posledních deset let

Akcie společnosti Hermès ve čtvrtek poklesly o 4,9 procenta poté, co výrobce kabelek Birkin oznámil zklamání z tržeb za třetí čtvrtletí. To způsobila především slabá poptávka v Číně. Obchodují se momentálně za přibližně 27násobek očekávaného zisku, což představuje pokles proti pandemickému maximu, které činilo zhruba 70násobek, píše agentura Bloomberg.
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Luxusní pařížské obchody se připravují na další víkendové nepokoje
Společnost LVMH, která minulý týden oznámila nevýrazné výsledky v souvislosti s poklesem tržeb v Číně, zaznamenala v posledních měsících rovněž propad své tržní hodnoty. Nyní se její akcie obchodují za přibližně 16násobek očekávaného zisku, což je nejnižší úroveň za více než deset let.
Roli hrají i nepokoje ve Francii
Ceny akcií obou společností letos propadly přibližně o 40 procent, neboť se nenaplnily naděje na oživení v odvětví luxusního zboží. Bohatí čínští zákazníci omezili své výdaje po krizi na trhu s nemovitostmi, kvůli potížím na finančních trzích i snahám úřadů zdanit majetek v zahraničí. Společnost Kering ve čtvrtek večer tyto obavy ještě umocnila, když uvedla, že spotřeba v Číně zůstává utlumená, protože tržby její značky Gucci nedosáhly očekávaných odhadů.
Zároveň válka na Blízkém východě vyvolala inflační tlaky a narušila fungování nákupních center, jako je Dubaj.
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Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech
„Tyto valuace odrážejí jak jejich neuspokojivé výsledky, tak i slabší makroekonomické prostředí,“ uvedla analytička společnosti Bernstein Maria Meitaová. Skupina LVMH podle jejích slov zůstává závislá na makroekonomickém vývoji a pravděpodobně bude potřebovat, aby se Čína vrátila k růstu. Investoři společnosti Hermès mezitím ztratili důvěru v její odolný obchodní model, uvedla. Hermès byl přitom obvykle vnímán jako bezpečnější sázka v dobách volatility kvůli dlouhým čekacím listinám na jeho nejžádanější produkty.
Navzdory výhodným cenám se investoři zatím nezdají být ochotni nakupovat akcie luxusních značek, zejména s ohledem na další riziko vyplývající z šíření sociálních nepokojů ve Francii.
„V případě společnosti Hermès veřejné nepokoje představují další riziko, neboť plánované demonstrace ohrožují návštěvnost obchodů a cestovní ruch,“ napsala analytička Bloomberg Intelligence Deborah Aitkenová.