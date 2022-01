Energetický trh je příliš rozvolněný, potřebuje změny, míní ministr Síkela

„Zjistil jsem, že můj předchůdce tady nikdy nebyl. Přišel jsem se přesvědčit, že ten úřad máme, že tady je a přišel jsem si poslechnout názory členů rady na situaci, která na energetickém trhu nastala,“ uvedl Síkela po návštěvě Energetického regulačního úřadu.

Regulátorů se podle svých slov ptal, co se mohlo dělat lépe a jestli si lze ze současné energetické krize vzít nějaké ponaučení, které by se dalo promítnout do konkrétních změn v legislativě.

„Pohled ERÚ je takový, že oni dělali, co mohli, a že jejich role ochrany spotřebitele spočívala v tom, že jim pomáhali s přechodem k dodavatelům poslední instance, že komunikovali, a že jejich primární role se týká sítí, a ne obchodu,“ řekl Síkela a zároveň naznačil, že takové chápání role energetického regulátora je podle něj nedostatečné a mělo by se víc zaměřit na ochranu spotřebitele.

„Do čtrnácti dnů chci návrhy řešení stávající situace, jaká opatření bychom mohli přijmout teď rychle a samozřejmě i nějaký strategický výhled, a to formou konkrétních legislativních návrhů, které bych rád viděl do jednoho měsíce,“ zdůraznil Síkela. Náměty chce jak od regulátora trhu, tak od úředníků na ministerstvu průmyslu a obchodu.

ERÚ ji dříve čelil kritice za to, že nedokázal předcházet a lépe koordinovat krach Bohemia Energy a dalších dodavatelů energie. Představitelé úřadu se proti nařčením ohrazovali tím, že mají omezené pravomoci a už na začátku prosince navrhovali několik změn energetického zákona.

„Máme spoustu inspirace v jiných odvětvích a jsem přesvědčen, že s některými konkrétními opatřeními budeme muset přijít,“ dodal Síkela na závěr tiskové konference před budovou ERÚ.

Jako příklad toho, že je energetický trh až příliš liberalizován, uvedl, že zatímco kauce na otevření kasina je 50 milionů korun, novému dodavateli energie stačí pouze 200 tisíc korun. „Pokud někomu prodáváte dlouhodobé kontrakty, měli byste být schopni je zajistit, i když se trh obrátí proti vám,“ řekl Síkela.