Emco nejsou jen cereálie. Společnost vsadila alternativu masa z hrachu

Společnost začala nově s výrobou rostlinných produktů pod značkou Pan Hrášek. V portfoliu budou zatím čtyři produkty a sortiment se bude rozšiřovat, potvrdil ředitel a spoluvlastník společnosti Martin Jahoda.

„Považuji tuto událost za další významný milník v historii společnosti. Vstupuje na trh s novou vlastní značkou, což je rostlinná výroba masa a sýrů. Výrobky jsou na rozdíl, od jiných rostlinných produktů, na hrachovém základě, nikoliv na sójovém,“ doplnil ředitel.

Na vývoji nových rostlinných výrobků se podíleli i zástupci organizace ProVeg: „Emco s námi poctivě ladilo jejich receptury. Z výsledku jsme nadšeni a doufáme, že nadšeni budou i spotřebitelé,“ říká Martin Ranninger, ředitel ProVeg Česko.

S rostlinnými výrobky má Emco mnohaleté zkušenosti. V roli distributora na českém trhu dlouho budovalo značku rostlinných nápojů Alpro, kterou nyní vlastní firma Danone.

Již v loňském roce začala společnost Emco vyrábět vlastní mini dorty, které distribuuje na webu Košík.cz, do sítě kaváren McCafé, do obchodu Iceland, Kaufland a do Globus kaváren a hypermarketů.

A poprvé v historii také akvírovali cizí firmu, a to pardubickou Days Menu, která vyrábí a dodává hotová, chlazená a mražená jídla.

Historie české rodinné společnosti Emco sahá do roku 1990, kdy její zakladatel Zdenek Jahoda začal s dovozem prvních snídaňových cereálií do České republiky.

Největším zahraničním trhem se v loňském roce stalo Japonsko, kam Emco vyváží zejména křupavé mysli vyráběné z českého ovsa zpracovávaného ve vlastním ovesném mlýně. Od roku 2014 mají vlastní výrobní halu v Hrdlech u Litoměřic, kterou museli kapacitně rozšířit.