Ani napotřetí to nevyšlo. Šéfkuchař Ridi zavřel svou další restauraci

„Restauraci prodal. Proč, to je na delší rozebírání. Letos určitě nikde jinde vařit nebude, a jak to bude v budoucnu, to se uvidí,“ řekla Aha! Ridiho přítelkyně Sára Pichlová (32).

Podobně už podle deníku uzavřel restauraci Da Emanuel v pražských Dejvicích a MANU Risto & Lounge na pražském Dětském ostrově. Tu prodal po vynucené pauze a dvouleté covidové pandemii.

Už tehdy bylo znát, že je rozčarovaný ze změn, které pandemie a následně i zdražování do přístupu Čechů ke gastronomii vnesly.

„Nejenže jste v podstatě nemohl celé měsíce podnikat, ale změnilo se i myšlení lidí. Spousta lidí začala pracovat z domova a mnozí z nich, místo aby vyrazili na dobré jídlo, si objednávají dovážku. A ten, kdo si nechá přivézt jídlo, už si neobjedná víno ani kafe, protože na to není zvyklý. Navíc rozvozové služby si berou vysoká procenta a restauracím se to nevyplácí,“ řekl v závěru loňského roku v rozhovoru pro časopis Téma.

Podle Ridiho se mění celý styl gastronomie, což je ovlivněné i penězi a šetřením. „Češi pořád rádi jezdí v létě k moři, ale musí na to už nyní mnohem více šetřit. Hodně Čechů taky rádo lyžuje a na to si musí taky ušetřit, protože všechny tyhle radovánky se zdražily minimálně o třicet procent. Lidi hledají úsporu, kde se dá. A první na ráně je jídlo v restauracích,“ dodal.

Šéfkuchař se dlouhodobě potýkal i se sháněním zaměstnanců. „Houfně dali přednost klidně i práci ve skladech nebo někde jinde za menší peníze, protože tam prostě dělají od pondělí do pátku. To v našem oboru nefunguje,“ posteskl si.