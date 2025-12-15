Muskova firma SpaceX míří na burzu. Čeká se rekordní zájem investorů

SpaceX podle agentury Bloomberg usiluje o to, aby vstup na burzu ohodnotil celou firmu asi na 1,5 bilionu dolarů (přes 31 bilionů korun). Zdroje uvedly, že firma hodlá umístit akcie na burzu ve druhé polovině příštího roku. Načasování tohoto kroku by se však mohlo změnit na základě podmínek na trhu i dalších faktorů a podle jednoho ze zdrojů by se vstup na burzu mohl posunout až na rok 2027, píše Bloomberg.
Americká média informovala o tom, že vedení společnost SpaceX má s budoucími prostředky od akcionářů velké plány. Mají pomoci s budováním nových datových center pro umělou inteligenci ve vesmíru, s výstavbou nové základny na Měsíci i s dalším rozvojem raket Starship.
Společnost SpaceX podle Bloombergu aktuálně oceňuje své podnikání na zhruba 800 miliard dolarů. Vyplývá to z interní nabídky akcií zaměstnancům, které se ve SpaceX odehrává dvakrát ročně. Cena jedné akcie v aktuální sekundární nabídce byla stanovena na 421 dolarů (asi 9 200 korun). Oproti červenci je tato suma zhruba dvojnásobná.
SpaceX jako nejhodnotnější soukromá firma na světě
Tím se SpaceX momentálně stala nejhodnotnější soukromou firmou na světě. Společnosti se povedlo překonat i rekord z letošního října, který je spojován s technologickou společností OpenAI. Její tehdejší ocenění dosahovalo na 500 miliard dolarů.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Tržby rostou
Podle jednoho ze zdrojů se předpokládá, že tržby společnosti SpaceX by měly v letošním roce činit zhruba 15 miliard dolarů. V příštím roce by se pak měly zvýšit na 22 až 24 miliard dolarů. Většina tržeb by měla pocházet ze systému Starlink, píše Bloomberg.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 461 miliard dolarů (asi 9,6 bilionu Kč).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
9. června 2025