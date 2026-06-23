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Akcie SpaceX se propadají. Firma za tři dny přišla o 600 miliard dolarů

Autor:
  15:54
Elon Musk

Elon Musk | foto: Getty Images

Prezidentka firmy SpaceX Gwynne Shotwellová (vpravo) slaví se zaměstnanci...
Prezidentka firmy SpaceX Gwynne Shotwellová slaví se zaměstnanci začátek...
Prezidentka firmy SpaceX Gwynne Shotwellová slaví před začátkem obchodování s...
Kolemjdoucí si v New Yorku natáčí reklamu společnosti SpaceX Elona Muska v den...
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Euforie po vstupu SpaceX na burzu rychle vyprchává. Akcie společnosti vedené Elonem Muskem třetí den v řadě výrazně oslabily a firma během několika dní přišla na tržní hodnotě o více než 600 miliard dolarů (asi 12,7 bilionu korun). Trhy znejistěl plán společnosti financovat další expanzi prostřednictvím historicky první emise dluhopisů, která má podpořit především její investice do umělé inteligence.

Akcie SpaceX v pondělí odepsaly dalších 16 procent a obchodování uzavřely na ceně 154,60 dolaru, nejníže od svého vstupu na burzu. Za poslední tři obchodní dny tak jejich hodnota klesla celkem o 23 procent. Navzdory prudké korekci si však společnost stále drží tržní kapitalizaci přes dva biliony dolarů. Ve srovnání s upisovací cenou 135 dolarů při vstupu na burzu jsou její akcie i nadále zhruba o 15 procent výše, píše agentura Bloomberg

Akcie SpaceX vystřelily vzhůru, z Muska je první dolarový bilionář

Podle agentury Bloomberg chce SpaceX svou první emisí dluhopisů získat nejméně 20 miliard dolarů (zhruba 425 miliard korun). Nepůjde přitom o jednorázovou akci. Firma podle očekávání chystá rozsáhlejší program financování, jímž chce podpořit další expanzi, což se investorům příliš nelíbí.

Zájem o SpaceX projevili hlavní drobní investoři

„Zdá se, že nákupní horečka vyprchala. Kdo chtěl akcie SpaceX koupit, už to udělal, a teď mají navrch prodejci,“ uvedl pro Bloomberg analytik společnosti JonesTrading Michael O’Rourke.

O akcie SpaceX byl po vstupu na burzu mimořádný zájem především mezi drobnými investory. Podle společnosti Vanda Research do nich během prvních pěti obchodních dnů vložili čistě 405 milionů dolarů.

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Vstup SpaceX na burzu investoři bedlivě sledovali také proto, že může naznačit, jaký zájem budou mít o další velké společnosti z oblasti umělé inteligence. Na trhy se totiž podle dostupných informací chystají také Anthropic a OpenAI. Pokud by své akcie nabídly investorům ještě letos, jejich tržní hodnota by se podle odhadů mohla pohybovat kolem jednoho bilionu dolarů.

Nákupní horečka klesá

Jen za minulý týden směřovalo do akcií SpaceX více peněz než dohromady do všech titulů ze skupiny takzvané Magnificent Seven, tedy sedmi největších amerických technologických firem. V pondělí sice drobní investoři dál přikupovali, jejich nákupní aktivita ale oproti předchozím dnům citelně zeslábla.

Opatrnost doporučují také analytici investiční banky KeyBanc Capital Markets. Přestože společnost podle nich zůstává lídrem v kosmickém průmyslu a díky investicím do umělé inteligence má před sebou zajímavé příležitosti k dalšímu růstu, investoři už podle nich většinu těchto očekávání do ceny akcií započítali.

„Pro výraznější růst bude muset firma v dalších letech ukázat, že dokáže své ambiciózní plány proměnit ve skutečné výsledky,“ řekl pro Bloomberg analytik Michael Leshock.

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Společnost SpaceX v minulých dnech oznámila uzavření víceletého kontraktu v hodnotě několika miliard dolarů se startupem Reflection AI. V jeho rámci mu poskytne rozsáhlé výpočetní kapacity pro vývoj systémů umělé inteligence.

SpaceX navíc letos v únoru převzala společnost xAI, kterou stejně jako SpaceX založil Elon Musk. Právě tím firma výrazně rozšířila své aktivity v oblasti umělé inteligence a dala jasně najevo, že vedle kosmického průmyslu chce hrát významnou roli i v rychle rostoucím AI sektoru, uzavírá Bloomberg.

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