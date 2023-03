Distributor má mapu připojitelnosti solárů, v modrých oblastech je plno

Stav v konkrétních oblastech lze sledovat online na webových stránkách. Má to pomoci zákazníkům a instalačním firmám zorientovat se, co je v jejich oblasti ještě možné. „Zejména by se tak měly eliminovat situace, kdy firmy budou nabízet přetokové zdroje v oblastech, kde to aktuálně není možné,“ uvádí EG.D v tiskové zprávě.

„Pokud je oblast zbarvené modře, jde o část sítě, kde je z důvodu technických parametrů připojování omezeno. Ale neznamená to, že by se domácnost nemohla připojit se zdrojem, který by byl bezpřetokový,“ vysvětluje Libor Kolář, vedoucí rozvoje a akvizic společnosti EG.D. Bezpřetokový zdroj znamená, že nelze vyrobenou elektřinu posílat do sítě. Nadbytky si místo toho majitel fotovoltaiky musí ukládat do baterie nebo okamžitě spotřebovat.

Podle Koláře firma připravuje investice, které kapacitu sítí posílí. Každoročně do rozvoje a modernizace investuje miliardy korun. Z bezpřetokových fotovoltaických elektráren by se tak v horizontu let mohly stát přetokové elektrárny.

Situace v obci Rajhrad u Brna. | foto: EG.D

Modře vyznačená je na mapě EG.D například severní část vinařské obce Rajhrad. Problém s připojením přetokových fotovoltaik budou mít také obyvatelé obce Popice na Břeclavsku nebo lidé z Hovoran u Brna.

„Data, na základě kterých je to publikováno, jsou živá data, se kterými pracují technici. Jakmile technik zjistí, že daná část území, je z hlediska minulých požadavků vyčerpána, automaticky se to do mapy propíše,“ uvádí Kolář.

Nejvíce výkonu obnovitelných zdrojů se podle dat EG.D nachází v Jihomoravském a Zlínském kraji. Od roku 2018 EG.D připojila 18 500 obnovitelných zdrojů energie, z toho 11 500 se instalovalo loňský rok. Počty žádostí o připojení do sítě meziročně stouply o 430 procent, uvádí společnost.

PRE mapu nepotřebuje

Distribuční společnost ČEZ Distribuce má rovněž na svých stránkách mapu připojitelnosti. Ta není interaktivní, nelze v ní vyhledávat situaci v konkrétních obcích. Na druhou stranu celé distribuční území ČEZ je zatím šedé, což znamená, že by tam neměl být žádný problém z hlediska přetoků do distribuční soustavy.

Poslední tuzemský distributor PRE mapu nemá a ani jí nepřipravuje. Společnost má totiž na starosti Prahu, kde zatím problémy s připojováním fotovoltaik spíš nehrozí.

„V metropoli je situace s výstavbou fotovoltaických elektráren poněkud složitější, což je dáno městským charakterem lokality. Obecně je zde méně rodinných domů, prakticky žádné volné plochy na zemi pro výstavbu a firmy se zatím do pokrytí střech svých areálů moc nepouštějí. Navíc distribuční síť je v hlavním městě hustší a robustnější než v obcích na venkově, proto v Praze připojení zvládáme snadněji,“ uvádí tiskový mluvčí společnosti Karel Hanzelka.