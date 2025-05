Geografická blízkost Polska navíc usnadnila účast na klíčových oborových akcích a umožnila týmu lépe porozumět specifikům místního trhu i potřebám zákazníků. Tato kombinace strategického plánování a lokální přítomnosti se stala základem úspěšné expanze. Pokračující expanze do Polska byla pro Ecomail jedním z klíčových faktorů růstu v roce 2024.

Platformě se v sousední zemi daří a počet platících zákazníků se pohybuje v řádu stovek, což představuje meziroční nárůst o 716 procent. Na aktivity v Polsku momentálně dohlíží trojnásobně větší tým, který intenzivně pracuje na upevnění pozice značky.

Společnosti se zároveň podařilo integrovat s populárními e-shopovými platformami Shoper a IdoSell a usiluje o spolupráci s dalšími významnými hráči. Zástupci Ecomailu zároveň posilují svou přítomnost na oborových konferencích a veletrzích.

„Myslím si, že je dobře, že Ecomail k celé polské expanzi přistoupil s přístupem zcela nové firmy, navzdory tomu, že minimálně v Česku jde už o zavedenou značku. V Polsku jsme ale chtěli nejdříve zjistit, jestli jdeme správným směrem – nechat si to potvrdit samotným trhem. Je dobře, že jsme si hned na začátku přiznali, že Poláci třeba o Ecomail nebudou mít zájem. Je dobře, že jsme do toho nešli hned all-in a místo toho jsme si prostředí nejprve opatrně oťukali,“ vysvětluje hlavní principy strategie expanze Štěpán Erbs, Head of Growth v Ecomailu.

Strojový překlad nestačí

Erbs zmiňuje, že hned na začátku bylo potřeba zaměřit se na důkladnou lokalizaci, která nespočívala jen v klasických překladech. Celá aplikace proto musela být převedena do polštiny, vypracována byla také samostatná polská nápověda. Zavedena byla rovněž možnost platby ve zlotých. V neposlední řadě byl sestaven silný, polsky mluvící support a sales tým, jehož hlavní výhodou je, že rozumí lokálnímu kontextu, tržní kultuře i zákazníkům. Podle Erbse je právě to možná nejdůležitější důvod, proč je expanze tak úspěšná.

„Náš přístup ke klientům se v Polsku zakládá na tom, že vždy dodáme více, než jsme slíbili, a o zákazníky pečujeme. Z Česka jsme byli zvyklí na to, že klienti jsou více samostatní. V Polsku jsme k nim ale museli přistoupit jinak – v tom se odkláníme od běžného SaaS modelu a daří se nám díky tomu získávat nové zákazníky, kteří by jinak dali přednost známější konkurenci. S klienty zůstáváme v úzkém kontaktu dlouhodobě. Důkladně je onboardujeme, provázíme je nastavením prvních kampaní a automatizací a pomáháme jim s odesláním prvního e-mailingu,“ popisuje Erbs.

Ecomail měl zároveň již v rozhodnutí o expanzi jasno v tom, že se na novém trhu nechce zaměřit na celý široký segment e-mail marketingu, ale spíše přímo na e-commerce. Díky tomu si společnost utvořila jasnější představu, kdo přesně je jejím klientem, a vytvořila pokročilou integraci pro e-shopová řešení. Jednou z komplikací, se kterou se ale Ecomail při expanzi setkal, je aktuální vlna fúzí a akvizic v polském e-commerce segmentu, která vede ke vzniku větších celků sdružujících dříve samostatné společnosti. Příkladem je nedávné převzetí polského Freshmailu nadnárodní společností MailerLite.

„Polský e-commerce trh je velmi svérázný ekosystém. Už delší dobu na něm dochází k rozsáhlým akvizičním aktivitám, které vedou k vytváření silných korporátních entit, jež tomuto prostředí dominují. Pokud se na něm chcete úspěšně etablovat, musíte se nejprve probojovat přes mnohé bariéry – profesní, kulturní, ale třeba i jazykové. I tak se ale někdy dostanete do poměrně zvláštních situací – například když se po vašem vstupu na trh váš největší konkurent stane spoluvlastníkem vašeho klíčového partnera,“ podotýká Štěpán Erbs.

Platforma v současnosti neplánuje expanzi na další trhy. Štěpán Erbs očekává, že Polsko bude vyžadovat intenzivní pozornost minimálně následující dva roky. Ecomail by během nich rád dosáhl na 10 až 15 % tržního podílu. „Máme před sebou ještě spoustu práce. Jsme hrdí na to, že se expanze do Polska daří a že můžeme naše služby poskytovat i zákazníkům mimo Česko a Slovensko. Vnímáme to jako velkou příležitost a zároveň potvrzení, že náš přístup dává smysl i na jiných trzích,“ uzavírá.