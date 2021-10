Na Vánoce se připravovaly celý rok. Nic už nás nepřekvapí, věří e-shopy

Velké internetové obchody se na vánoční sezonu začaly připravovat už v létě. „Hlavní fáze příprav začíná standardně na přelomu června a července, kdy se snažíme odhadnout budoucí poptávku zákazníků, kolik toho asi mohou nakoupit během vánočního období. Na základě toho si spočítáme, kolik potřebujeme zboží, a potom uděláme plán naskladnění po týdnech,“ popisuje Martin Hadraba, divizní ředitel pro nákup a prodej ve společnosti Alza.

Část sortimentu do alzáckých skladů putuje z Asie. „Zboží odtamtud většinou jede kontejnerovými loděmi do německého Hamburku, kde se přeloží na nákladní vozy a jede až k nám do skladu. Samotná vykládka trvá trochu déle než u zboží, které objednáváme standardními distribučními kanály. A to proto, že zboží se do kontejneru nedává na palety, aby v něm bylo co nejvíce místa,“ vysvětluje Hadraba.

Právě kontejnerová doprava po oceánech se potýká s řadou neutuchajících problémů. Naplno se to projevilo, když se v březnu zasekla kontejnerová loď Ever Given v Suezském průplavu. Plavidlo se sice po pár dnech podařilo vyprostit, jenže následky v jednom z nejvytíženějších průplavů světa přetrvávají dodnes a k tomu se přidávají další problémy. Jako když se například v Číně zavře důležitý přístav kvůli jednomu pracovníkovi, který je covid pozitivní.

Jenže e-shopy se podle slov svých představitelů dokázaly nepředvídatelnému prostředí globální logistiky přizpůsobit.

Zákazníci už ví, jak to chodí

„Pro nás překvapivě ta letošní sezona už o tolik jiná než ta loňská nebude,“ říká tisková mluvčí Alzy Daniela Chovancová. „Výpadky zboží nás zasáhly už minulý rok. Naučili jsme se s tím pracovat. Zboží, které je nedostatkové, nebo často vypadává, se snažíme objednávat v delším horizontu, třeba i jednoho roku,“ doplňuje Hadraba. Podle něj začala Alza objednávat zboží putující z Asie už na jaře. V současné době se zboží putující přes oceány zpožďuje o dny až o týdny ve srovnání se stavem před pandemií.

Potřebu objednávat zboží v dlouhém časovém horizontu zmiňuje i Mall.cz. „Záleží to kategorie od kategorie. Když vezmu třeba hračky či elektroniku, tedy vánoční bestsellery, o kterých víme, že na sezonu mít musíme, tak to jsme řešili už z kraje letošního roku, abychom byli dostatečně předzásobení,“ uvádí tisková mluvčí obchodu Pavla Hobíková.

I přesto zákazníkům doporučuje pořizovat dárky co nejdříve. „Může se stát, že nabídka nebude v některých kategoriích tak široká, jak byli doposud zvyklí. Typicky půjde o oblíbenou elektroniku, jako jsou například notebooky do 15 tisíc korun,“ upozorňuje.

Zákazníci už na rozdíl od předpandemických let nespoléhají na to, že jim kurýři budou vozit zboží objednané ráno 24. prosince ještě ten samý den pod stromeček. Lze to ilustrovat na nákupech zmíněných hraček, které na Mall.cz letos odstartovaly dříve než v předchozích letech. „Obavy z nedostupného zboží urychlily vánoční nákupy a prodej hraček v září meziročně narostl o 50 procent,“ uvádí Hobíková.

„Skladem máme momentálně přes 12 tisíc položek ze sortimentu hraček, kterému dominuje především Lego, deskové hry a panenky. Letos bude ale platit dvojnásob, že pokud chtějí zákazníci Vánoce strávit v klidu, neměli by nákupy už příliš odkládat,“ připomíná Hobíková.

Alza s ohledem na loňskou vánoční sezonu rovněž předpokládá, že zákazníci nebudou nechávat objednávky na poslední chvíli. „Minulý rok byl na podzim lockdown a sezona se posunula z prosince víc do listopadu. Lidé zkrátka nakupovali zboží na Vánoce o něco dřív než v předchozích letech. Letos očekáváme podobný trend,“ míní Hadraba.

Připravit se na rekordy

Internetové obchody navíc nejen kvůli pandemii posilují své kapacity. Kosmetický gigant Notino hlásí, že nabírá stovky sezonních zaměstnanců a zároveň zvyšuje skladové zásoby. V průběhu předvánoční sezony totiž do distribučního centra Notina v Rajhradě přijíždí průměrně 70 až 90 kamionů a dodávek denně. Mimo předvánoční sezonu je toto číslo poloviční.

Sklady praskají ve švech V loňském roce měla Alza nejvíce naskladněno v prvním prosincovém týdnu. Na všech skladech měli dohromady k dispozici přes 12 milionů kusů zboží .

. V loňské špičce přijíždělo k alzáckým skladům téměř 300 kamionů se zbožím každý týden.

Alza letos otevřela svůj třetí tuzemský sklad v Chrášťanech a zároveň trojnásobně zvýšila počet výdejních AlzaBoxů. Počty alzáckých pracovníků se před Vánoci postupně navyšují až na trojnásobek mimosezonního stavu.

Tuzemská pobočka internetového obchodu Amazon, respektive jeho distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy, nyní nabírá tři tisíce nových sezonních pracovníků, tedy jednou tolik, kolik už v amazonském skladu pracuje.

Mallu pomáhají s nevyzpytatelnou poptávkou nezávislí obchodníci, kterým internetová platforma slouží jako tržiště, na němž mohou prodávat své výrobky.

„Jde o dlouhodobý program Mall Partner, v jehož rámci prodáváme zboží, které nejde z našeho skladu, ale ze skladů jednotlivých prodejců. Tento postup nám hodně pomohl i za pandemie, kdy nám díky němu nevypadávalo zboží z nabídky,“ vysvětluje Pavla Hobíková s tím, že letos by to mohlo fungovat podobně.

Pokud vánoční sezona půjde hladce, mohou internetové obchody očekávat stejně jako minulý rok rekordní sezonu. „Během vánoční sezony v roce 2020 Notino odesílalo v průměru 80 tisíc objednávek denně. Ovšem v těch nejvíce exponovaných dnech evidujeme i 140 tisíc balíčků za jediný den. Během letošních Vánoc čekáme, že se tato čísla ještě zvýší s ohledem na zvyšující se poptávku ze strany zákazníků i nově otevřené trhy, kdy jsme letos vstoupili do Irska, Lotyšska, Litvy a Estonska,“ říká mluvčí Notina Andrea Kabická.