Řetězec vystrašil zákazníky dynamickými cenami. Burgery nezdražíme, slibuje

S trendem dynamických cen poprvé v USA přišla služba Uber, která upravuje ceny jízd podle vytíženosti. Brzy se k ní přidaly i ostatní, jako třeba Bolt. Nyní se trend začíná dostávat i do dalších oblastí, a to včetně prodeje jídla či potravin. Uvažuje o něm nyní i oblíbený fastfood Wendy’s, píše agentura Reuters.

Debatu ve firmě odstartoval generální ředitel Kirk Tanner, který během února investorům sdělil, že dynamické ceny se budou v podniku testovat od roku 2025. Brzy se ale ozvali američtí zákazníci, a to včetně tamních zákonodárců. Americká senátorka Elizabeth Warrenová uvedla, že jde o prostou a jednoduchou snahu zdražit. „Americké rodiny toho už mají dost,“ napsala na síť X.

Wendy’s je po Burger Kingu a McDonald’s třetím největším řetězcem rychlého občerstvení s hamburgery na světě. Většina poboček je franšízových, z nichž 83 procent se nachází v USA. Společnost určuje standardy prodejen, provozovatelé rozhodují o otevírací době, designu prodejen, uniformách i platech zaměstnanců. Má asi 6 711 restaurací, v příštích měsících se mají otevírat další.

Vlna nevole způsobila, že vedení fastfoodového řetězce začalo během středy svá slova mírnit. Jeho plány prý byly v amerických médiích špatně pochopeny. O zvyšování cen prodávaných produktů v době vysoké poptávky se totiž prý neuvažuje. Naopak by zákazníci mohli vydělat, neboť díky digitálním menuboardům bude snadněji nabízet slevy.

Dynamická cenotvorba rozproudila v USA velké debaty mimo jiné pro to, že v posledních měsících tamní spotřebitelé pociťovali důsledky vyšší inflace. Zákazníci by tak po několika letech konečně uvítali stabilitu.

Analytici říkají, že tato strategie by řetězci Wendy’s navíc vůbec nemusela vyjít. „Dobře to funguje třeba u aerolinií, ale v restauracích by to neprošlo. Zákazníci by nakupovali jinde,“ vysvětluje pro Reuters Michael Lukianoff, generální ředitel poradenské společnosti SignalFlare.

Dynamická cenotvorba by tak mohla negativně ovlivnit podnikové tržby, které v posledních měsících zůstaly daleko za očekáváním. I proto se cena akcií společnosti na americké burze v roce 2023 v meziročním srovnání snížila o zhruba 14 procent.