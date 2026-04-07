V rámci MTX Group bude Jakub Dusílek odpovědný za finanční procesy napříč skupinou a oblast corporate governance. Zaměří se na posilování principů efektivního řízení a další rozvoj výrobních podniků skupiny v Česku i na zahraničních trzích.
„Do MTX Group přichází manažer s rozsáhlými zkušenostmi v bankovnictví, financích a oblasti corporate governance. Věřím, že Jakub Dusílek významně přispěje k dalšímu růstu skupiny v Česku i na zahraničních trzích. Jeho role bude klíčová nejen pro rozvoj našich výrobních podniků, ale také pro posilování jejich dlouhodobé stability, konkurenceschopnosti a efektivního řízení,“ uvedl majitel MTX Group Petr Otava.
Jakub Dusílek působí ve finančním sektoru od roku 2003, kdy nastoupil do Živnostenské banky, která se později stala součástí skupiny UniCredit. V rámci skupiny UniCredit zastával řadu seniorních manažerských pozic v České republice i v zahraničí – působil například jako generální ředitel UniCredit Leasing na Slovensku, člen představenstva a ředitel globálních bankovních služeb v České republice, nebo ve stejné roli v UniCredit Bank Rumunsko.
Od roku 2020 je členem prezidia České bankovní asociace. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, držitelem titulu MBA a absolvoval také mezinárodní manažerské programy.