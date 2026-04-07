Z banky za strojařem. Šéf UniCredit nastoupí do představenstva MTX

Autor:
  18:41
Skupina MTX Group českého průmyslníka Petra Otavy oznamuje významnou personální posilu ve svém vrcholovém managementu. S účinností od 1. května nastupuje do skupiny Jakub Dusílek na pozici místopředsedy představenstva a Chief Operating Officer (COO) pro oblast Finance and Governance. Do MTX Group přichází z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, kde v posledních sedmi letech působil jako předseda představenstva a generální ředitel.

Jakub Dusílek, nový místopředseda představenstva a Chief Operating Officer (COO) pro .blast Finance and Governance MTX Group. | foto: MTX Group

V rámci MTX Group bude Jakub Dusílek odpovědný za finanční procesy napříč skupinou a oblast corporate governance. Zaměří se na posilování principů efektivního řízení a další rozvoj výrobních podniků skupiny v Česku i na zahraničních trzích.

„Do MTX Group přichází manažer s rozsáhlými zkušenostmi v bankovnictví, financích a oblasti corporate governance. Věřím, že Jakub Dusílek významně přispěje k dalšímu růstu skupiny v Česku i na zahraničních trzích. Jeho role bude klíčová nejen pro rozvoj našich výrobních podniků, ale také pro posilování jejich dlouhodobé stability, konkurenceschopnosti a efektivního řízení,“ uvedl majitel MTX Group Petr Otava.

Jakub Dusílek působí ve finančním sektoru od roku 2003, kdy nastoupil do Živnostenské banky, která se později stala součástí skupiny UniCredit. V rámci skupiny UniCredit zastával řadu seniorních manažerských pozic v České republice i v zahraničí – působil například jako generální ředitel UniCredit Leasing na Slovensku, člen představenstva a ředitel globálních bankovních služeb v České republice, nebo ve stejné roli v UniCredit Bank Rumunsko.

Od roku 2020 je členem prezidia České bankovní asociace. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, držitelem titulu MBA a absolvoval také mezinárodní manažerské programy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

ilustrační snímek

Z banky za strojařem. Šéf UniCredit nastoupí do představenstva MTX

Jakub Dusílek, nový místopředseda představenstva a Chief Operating Officer...

Skupina MTX Group českého průmyslníka Petra Otavy oznamuje významnou personální posilu ve svém vrcholovém managementu. S účinností od 1. května nastupuje do skupiny Jakub Dusílek na pozici...

7. dubna 2026  18:41

Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet

Továrna na výrobu solárních panelů ve městě Chuaj-an v provincii Ťiang-su v...

mol čerpací stanice benzinová pumpa benzin nafta stojan

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Cisterna společnosti United Petroleum dodává benzin do čerpací stanice...

ilustrační snímek

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Podpojištění - Tichý zabiják rodinných...

ilustrační snímek

ilustrační snímek

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.