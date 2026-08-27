GP-Projekte zajišťuje také povolovací procesy spojené s výstavbou sítí a působí po celém Německu, aktuálně například v okolí Norimberku a v Drážďanech. Její projektové kapacity doplňuje dceřiná společnost v Portugalsku. V roce 2025 firma dosáhla tržeb 15 milionů eur a provozního zisku EBITDA téměř dva miliony eur.
„GP-Projekte doplňuje naše zkušenosti s mobilními sítěmi o špičkové know-how v oblasti optické infrastruktury. Akvizice nám umožní nabídnout zákazníkům komplexnější služby a podpořit další růst na německém trhu,“ uvedl Roman Řezníček, akcionář DRFG Investment Group odpovědný za telekomunikační divizi.
Německo bude druhým klíčovým trhem Suntelu
Vedle Švýcarska se Německo stává druhým klíčovým trhem Suntel Group. Skupina sází na očekávané investice do modernizace tamní digitální infrastruktury.
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Suntel se dosud zaměřoval především na výstavbu a údržbu telekomunikačních sítí pro evropské operátory. Akvizicí GP-Projekte rozšiřuje své možnosti v oblasti optických sítí a získává kapacity pro projektování a povolovací procesy.
Od projektu po samotnou výstavbu
Spojením obou firem chce Suntel pokrýt větší část procesu budování telekomunikační infrastruktury. „Spojení nám umožní pokrýt celý řetězec od projektu a povolení až po výstavbu mobilních i optických sítí. Zákazníkům díky tomu nabídneme jednoho partnera pro technicky nejnáročnější infrastrukturní projekty,“ řekl šéf Suntel Group Slavomír Slanina.
Akvizice zapadá do strategie DRFG zaměřené na rozvoj digitální infrastruktury v Evropě. Tržby Suntel Group mají letos překročit 90 milionů eur. DRFG působí na osmi evropských trzích, a kromě telekomunikací investuje také do nemovitostí, finančních služeb a energetiky.