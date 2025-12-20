Česká DRFG ovládla slovenskou optickou síť, která spojuje Západ s Ruskem a Čínou

Autor: ,
  16:00
Brněnská investiční skupina DRFG Davida Rusňáka získala třicetiprocentní podíl ve slovenské firmě FibreNet, která provozuje 600 kilometrů optické sítě na Slovensku, a zcela ji tím ovládla. Cenu obchodu firmy nezveřejnily. Společnost to v pátek uvedla v tiskovém prohlášení.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„DRFG odkoupila zbývajících 30 procent ve společnosti FibreNet od jejího zakladatele a minoritního akcionáře,“ uvedl podle serveru spolumajitel skupiny DRFG Roman Řezníček, který má na starosti oblast telekomunikací. Menšinovým akcionářem byla podle účetní závěry FibreNet společnost FibrePartners, za níž stojí původní zakladatel FibreNet Szabolcs Heizer.

Slovenská optická síť je napojená na panevropskou telekomunikační trasu od západní Evropy přes Rusko do Číny. „Kromě akvizic menších regionálních providerů chceme cílit i na větší telekomunikační subjekty a infrastrukturu s národní ambicí,“ sdělil Řezníček. Už na začátku roku DRFG koupila společnost Progres-TS, která v okolí Bratislavy vlastní optickou a televizní kabelovou síť.

DRFG Investment Group je česká investiční skupina orientovaná na střední Evropu. Jejím zakladatelem a největším akcionářem je brněnský podnikatel David Rusňák. Soustředí se převážně na investice do nemovitostí, telekomunikace a finančních služeb. Skupina spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun.

