Prodejcem centra ZTC byla společnost Universale International Realitäten ze skupiny UniCredit. Financování poskytla Raiffeisenbank Austria. „Vstup na chorvatský trh je pro naši skupinu dalším důležitým krokem v rámci regionální expanze. Nákupní centrum ZTC Rijeka je stabilní aktivum s kvalitními nájemci a dlouhodobě silnou pozicí na místním trhu. Vidíme v regionu jihovýchodní Evropy (SEE) značný růstový potenciál v segmentu retailových projektů,“ uvedl ředitel pro strategii a akvizice DRFG Real Estate Josef Šilhánek.
Nákupní centrum bylo otevřeno v roce 2012 a má zhruba 21 000 metrů čtverečních pronajímatelné plochy na třech prodejních podlažích a více než 50 obchodních jednotek. V současnosti je centrum plně obsazené a ročně jej navštíví necelé tři miliony zákazníků. Mezi hlavní nájemce patří potravinářský domácí řetězec Plodine či značky jako H&M, C&A, Deichmann, New Yorker, dm drogerie, Timberland, Tom Tailor, Douglas, Müller nebo Hervis.
Podle Šilhánka dávají investice do nákupních center v některých chorvatských městech smysl. Maloobchodu se v této zemi totiž daří. „Maloobchodní tržby se v prvních třech kvartálech meziročně zvedly o 3,6 procenta a jadranská města těží i z mimořádně silné turistické sezony,“ dodal.
DRFG Investment Group je česká investiční skupina orientovaná na střední Evropu. Jejím zakladatelem a největším akcionářem je brněnský podnikatel David Rusňák. Soustředí se převážně na investice do nemovitostí, telekomunikace a finančních služeb. Skupina spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun.