Český kyanid se rozlévá po světě. Draslovka založila globální holding

V čele skupiny Draslovka Global Holding stojí Petr Pudil a Pavel Brůžek. Akcionáři jsou rodina Brůžkových a investoři BPD Partners, tedy Pudil, Vasil Bobela a Jan Dobrovský. „Jedná se o restrukturalizaci pro další kroky, na nichž pracujeme. Zatím to ale nijak nebudeme komentovat,“ řekl portálu Seznam Zprávy Pavel Brůžek mladší.

Do nově vzniklé skupiny by měl patřit i podnik na výrobu kyanidu sodného v Jihoafrické republice, který chce Draslovka koupit za 2,23 miliardy korun od společnosti Sasol South Africa Limited. Antimonopolní úřad JAR ale na konci loňského roku spojení zamítl. Negativní stanovisko vydal den před vypršením lhůty na posouzení transakce. Obával se hlavně toho, jaké cenové dopady by spojení obou firem mělo. Podle serveru podnikatelé očekávají, že úřad obchod schválí během letošního roku.

Tři nové továrny na výrobu speciálních chemikálií z kyanovodíku by pak měly mít hodnotu zhruba 250 milionů dolarů (asi 5,4 miliardy korun). Jedna má stát v Nizozemsku, další mají vyrůst v USA a Jihoafrické republice.

Draslovka Holding se zabývá výrobou speciálních chemických látek a vlastními výrobními technologiemi. Vlastní ji čtyři české rodiny. Má víc než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku a specializuje se na jeho produkci v plně syntetické a vysoce čištěné kapalné podobě. Produkt pak dále zpracovává pro použití v oborech od těžebního průmyslu po zemědělství. V posledních letech se obrat firmy pohyboval kolem 80 milionů dolarů (zhruba 1,8 miliardy Kč).