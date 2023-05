Odradí to investory, přijdou soudy, varují solárníci před škrtáním dotací

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

V rámci utahování opasku státu si chce vláda posvítit na provozní podporu obnovitelných zdrojů energie a ušetřit na ní nejméně čtrnáct miliard korun ročně. Nejvíce by se to mělo dotknout fotovoltaických elektráren postavených za takzvaného solárního boomu v letech 2009 a 2010. Háček je v tom, že podpora je daná zákonem a její odejmutí či omezení by mohlo znamenat retroaktivní, tedy nezákonný zásah státu.