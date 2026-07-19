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Krize si vybírá svou daň. Menším aerolinkám už brzy mohou chybět peníze

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  9:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Pokračující boje v Perském zálivu a drahá ropa začínají tvrdě dopadat na některé evropské aerolinky. Zatímco velcí dopravci mají dostatečné finanční rezervy, slabším společnostem mohou už během příští zimy začít docházet peníze. Odborníci proto očekávají další restrukturalizace, převzetí i možné bankroty.

Potíže už jsou již u několika dopravců patrné, píše agentura Reuters. Britský easyJet se blíží k převzetí americkými investory a lotyšský airBaltic shání krátkodobé financování, aby zvládl splácet nakumulované dluhy z minulosti. V potížích je ale třeba i norská letecká společnost Norse Atlantic.

Řada evropských aerolinek se po pandemii dokázala finančně vzpamatovat a část dluhů splatila. Drahé palivo ale jejich situaci znovu komplikuje. Někteří dopravci proto jednají také o restrukturalizaci. „V současnosti jednáme o restrukturalizaci se čtyřmi až pěti velkými evropskými aerolinkami,“ uvedl Barema Bocoum z poradenské společnosti Interpath.

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Palivo může při vysokých cenách spolknout více než třetinu všech výdajů aerolinek, píše agentura Reuters. Dopravci navíc platí více za zaměstnance, údržbu i pronájem letadel. Protože v oboru obvykle nezůstává příliš velký prostor pro zisk, může i krátké zdražení ropy dostat slabší společnosti do vážných potíží.

Rozhodující bude letní sezona

Letecký sektor už minulý měsíc téměř o polovinu snížil odhad letošního zisku. Aerolinky doplácejí na dražší palivo, omezení důležitých tras i nejistotu kolem konfliktu na Blízkém východě, a proto jsou opatrnější také při rozšiřování flotil. I proto Airbus v červenci snížil odhad poptávky po osobních letadlech na příštích dvacet let a upozornil, že další růst brzdí války, obchodní napětí a nejistý vývoj světové ekonomiky.

Pro letecké dopravce bude klíčová letošní letní sezona, během níž si obvykle vydělávají na méně výnosnou zimu. Pokud jim vysoké ceny paliva nebo omezení letových tras ukrojí příliš velkou část příjmů, mohou se potíže naplno projevit začátkem příštího roku.

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„Nejvíce ohrožené jsou pravděpodobně menší aerolinky. Léto ještě mohou zvládnout, peníze jim ale často začínají docházet v únoru,“ uvedl londýnský analytik James Halstead.

Menší aerolinky mohou převzít ti velcí

První varování přišlo už v květnu, kdy ve Spojených státech zkrachovala nízkonákladová společnost Spirit Airlines a podobným tlakům nyní čelí také evropské aerolinky. Analytici upozorňují především na finanční situaci Wizz Airu. Společnost tvrdí, že má dostatek hotovosti, její šéf József Váradi však už na jaře připustil, že po skončení letní sezony mohou přijít další bankroty.

„Některé aerolinky bohužel skončí nebo je převezmou větší dopravci, zejména pokud ceny paliva zůstanou vysoké,“ potvrzuje také šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců Willie Walsh.

Pozornost nyní poutá také britský easyJet, který se podle agentury Reuters blíží k převzetí americkými investory. Pokud se obchod podaří dokončit, aerolinky by odešly z burzy. Její ocenění by přitom zůstalo výrazně pod úrovní před pandemií covidu-19.

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Problémy řeší také lotyšský dopravce airBaltic a norská letecká společnosti Norse Atlantic, která momentálně přehodnocuje další strategii poté, co se jeho akcie od vstupu na burzu v roce 2021 propadly téměř k nule, uzavírá agentura Reuters.

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