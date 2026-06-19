Mikrositcom s názvem Rico’s Tacos pojednává o stánku s tacos, který provozuje ovdovělý otec, jeho dospívající dcera a její babička. V pilotní epizodě například babička spěchá do obchodu Albertsons, aby nakoupila avokáda, ale těsně před odchodem si uvědomí, že potřebuje také novou láhev šamponu Head & Shoulders od P&G.
Na digitálních obrazovkách se budou vysílat 15sekundové upoutávky s QR kódy odkazující na aplikaci řetězce, teprve tam budou zákazníkům k dispozici celé epizody. Společnost Albertsons plánuje vysílat upoutávky na obrazovkách strategicky umístěných například ve vstupních prostorách svých prodejen, u pultů s masem a mořskými plody a u venkovních čerpacích stanic.
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Tato iniciativa představuje další vývoj v oblasti retailových médií, u nichž se letos v USA předpokládá objem výdajů ve výši 72 miliard dolarů, píše americký portál The Wall Street Journal.
“Rico’s Tacos” was informed by shopper insights from the grocer’s retail media network and will run across Albertsons’ YouTube, social and in-store channels.https://t.co/cTHQVDNLme— Marketing Dive (@marketingdive) June 17, 2026
Společnost P&G neočekává, že se lidé zastaví uprostřed uličky s kosmetikou a budou sledovat celou epizodu, jak uvedla viceprezidentka společnosti Lela Coffey. „Pokud se nám podaří upoutat jejich pozornost v obchodě, přejdou do aplikace a teoreticky si epizodu pustí a zároveň nakoupí,“ uvedla Coffeyová.
Jak zaujmout zákazníka
Kamenné obchodní řetězce v USA v posledních letech spustily takzvané maloobchodní mediální sítě. Jejich cílem je generovat dodatečné příjmy tím, že inzerentům nabízejí možnost cílené reklamy na základě cenných údajů o zákaznickém chování, které od spotřebitelů shromažďují. Podle Briana Monahana, senior viceprezidenta společnosti Albertsons Media Collective, se však produkty těchto sítí dosud omezovaly na standardní digitální vyhledávací a zobrazovací reklamy.
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Albertsons chce novým počinem nejen prodávat reklamní prostory, ale také pomáhat značkám s vývojem obsahu, jehož cílem je přimět spotřebitele, aby vstali z pohovky a zamířili k pokladně, uvedl Monahan. „Ještě je toho hodně, co můžeme vyzkoušet, a to zejména s partnerem, jako je P&G, který skutečně rozumí spotřebitelům a ví, kde se nacházejí příležitosti pro růst trhu,“ uvedl. Konečným cílem sitcomu Rico’s Tacos je tak samozřejmě zvýšit prodej produktů společnosti P&G.
Kromě aplikace Albertsons budou jak řetězec, tak společnost P&G šířit ukázky ze seriálu na svých kanálech na sociálních médiích. Prodejce bude měřit úspěch porovnáním tržeb v pobočkách, kde se pořad vysílá, s těmi, kde se nevysílá, a sledováním počtu lidí, kteří navštíví aplikaci, aby si prohlédli celé epizody a provedli nákupy, uvedl Monahan.
Řetězec sitcom tento měsíc představí na festivalu kreativity Cannes Lions ve Francii, kde doufá, že vzbudí zájem dalších značek, dodal.
Přitažlivější než reklama
„Seriál Rico’s Tacos naznačuje potenciál retailových médií vyvinout se v marketingový kanál srovnatelný s televizí,“ říká Andrew Lipsman, zakladatel poradenské firmy Media, Ads + Commerce zaměřené na maloobchod. Má to podle něj mnoho stejných výhod jako televize. „Má to široký dosah, kvalitní reklamní prostor, vzácnost a kulturní relevanci. Jenomže nedokáže udržet pozornost tak dlouho,“ řekl.
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Podle březnové výzkumné zprávy společnosti Grocery TV, která se zabývá médii v obchodech, jsou zákazníci překvapivě vnímaví ke krátkým sponzorovaným zábavným vstupům během svých návštěv supermarketů, zejména v místech, jako jsou lékárny, pokladny nebo pulty s uzeninami, kde nemají jinou možnost než čekat. „Lidé se budou dívat na obsah kdekoli, zejména pokud mají minutu či dvě k dobru,“ uvedl Lipsman.
„Řada maloobchodníků také začala spolupracovat rovnou s tvůrci obsahu, aby pomohli vyvinout obsah, který je pro nakupující přitažlivější než tradiční reklamy, které často zůstávají bez povšimnutí,“ uzavřela Kiri Mastersová, analytička v oblasti maloobchodních médií a moderátorka podcastu podle amerického portálu.