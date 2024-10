Nové logo, expanze a větší obrat. Skupina Direct představila plány i vizuál

Nové logo má vizuálně sjednotit Direct pojišťovnu, Direct auto, Fidoo, Birne a Fondee, které patří pod skupinu Direct. „Nové logo odráží náš vývoj – dospěli jsme a jsme připraveni na další výrazný růst,“ vysvětlil zakladatel skupiny Direct Pavel Řehák.

„Logo se posunulo k dospělosti. To odráží, že firma roste a posouvá se dál,“ doplnil šéfa Directu autor loga designér Aleš Najbrt.

Řehák na setkání s novináři řekl, že by rád, aby jeho skupina expandovala na další trhy. Letos v srpnu zamířila na polský trh, aktuálně zvažuje také Německo. Řehák by se rád dostal i do dalších zemí s tím, že se dívá pouze na trhy, které jsou minimálně stejně velké jako Česká republika.

Firma také chystá nový pojišťovací produkt, který začne nabízet v Česku během ledna. Zástupci Directu uvedli, že půjde o službu, kterou v Česku moc jiných hráčů nenabízí s tím, že ale konkrétní být kvůli konkurenci nemohou.

Skupina Direct se zároveň intenzivně zaměřuje na byznysové klienty, zejména v oblasti správy firemních financí. Platforma Fidoo se má proto rozrůst o nové funkce zaměřené forexové služby a zahraniční platby, čímž chce oslovit širší okruh firemních klientů. „Naším cílem je stát se klíčovým hráčem v oblasti digitální správy firemních výdajů, plateb a financí,“ uvedl Petr Herzmann šéf Fidoo.

Direct rovněž cílí na posílení svého postavení v investičním segmentu. Skupina nyní spravuje celkem tři investiční fondy. Nedávno se součástí skupiny stala také investiční online platforma Fondee.

Fondee má aktuálně pod správnou 1,5 miliardy korun. „Vznikli jsme jako rodinná firma. To lze dotáhnout jen do určitého bodu, proto jsme hledali parťáka, který by potenciál Fondee rozvinul,“ vysvětlil spoluzakladatel Fondee Jan Hlavsa, proč se s manželkou Evou Hlavsovou rozhodli firmu Directu prodat.

V roce 2015 měl Direct roční obrat ve výši 500 milionů korun a 70 tisíc klientů. Během pěti let se dostal na obrat ve výši 2,5 miliardy. V roce 2023 už měl obrat 8,1 miliardy korun. „Směřujeme k tomu, aby Direct měl 16 až 18 miliard korun obrat v roce 2027. Budeme investovat do lidí, na nich stojíme. Chceme působit jako zodpovědná firma, mít pozitivní dopad na společnost. Důležité jsou i špičkové technologie, jsme v podstatě technologická firma. Máme v týmu zhruba 130 ajťáků,“ shrnul zakladatel Directu Pavel Řehák.