A1 Bank vznikla v roce 2002 a sídlí ve Vídni, dosud byla jejím majitelem rakouská telekomunikační skupina A1 Telekom Austria. Banka se od svého vzniku zaměřovala na mobilní platby a inovativní platební řešení. Nabízela své služby soukromým i firemním zákazníkům.

„A1 Bank vnímáme jako pevný technologický základ pro vybudování nové generace banky zaměřené na potřeby malých a středních podniků, nejprve v Rakousku a Česku, a později i napříč celou střední a východní Evropou,“ uvedl zakladatel skupiny Direct Pavel Řehák. A1 Bank bude patřit společně s Direct Fidoo, která nabízí finanční služby pro malé a střední podnikatele, do nově vytvořeného pilíře finančních služeb ve skupině Direct.

V A1 Bank zůstane zhruba 30 zaměstnanců, kteří tvoří její základní strukturu, včetně řízení rizik, financí a interního auditu. V obou zemích skupina Direct pro pilíř finančních služeb včetně banky tvoří nový tým, který bude zpočátku zahrnovat přibližně sto lidí.

Do skupiny Direct patří kromě stejnojmenné pojišťovny také prodejce a servis aut Direct auto a společnost Fidoo, která nabízí finanční služby pro malé a střední podnikatele. V roce 2023 měla skupina obrat 8,1 miliardy korun. Letos skupina expandovala do Polska. Cílem je do roku 2027 dosáhnout dvojnásobného obratu v hodnotě až 18 miliard korun, uvedl loni v říjnu Řehák.