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Den pro tank, nebo pro pohárek? Starbucks v Koreji žehlí marketingovou pohromu

Jan Dvořák
  20:00
Necitlivé načasování reklamní kampaně vyvolalo hněv mnoha Korejců. Někteří...

Necitlivé načasování reklamní kampaně vyvolalo hněv mnoha Korejců. Někteří požadovali rezignaci managementu, jiní na veřejnosti rozbíjeli pohárky Starbucka. (22. června 2026) | foto: Profimedia.cz

V pondělí všechny provozovny řetězce Starbucks v Jižní Koreji zavřely...
Všechny pobočky kavárenského řetězce Starbucks, kterých je Jižní Koreji více...
Starbucks se omlouval všem zákazníkům za zavření poboček. Ty management...
Skupina Shinsegae, konglomerát vlastnící Starbucks Korea, reklamu okamžitě...
6 fotografií
Všechny pobočky kavárenského řetězce Starbucks, kterých je v Jižní Koreji více než dva tisíce, v pondělí zavřely dříve, než měly. Důvodem nebyla rekonstrukce ani jiný technický problém, stalo se tak kvůli školení pro všechny franšízanty. Ty management svolal v návaznosti na katastrofální marketingovou kampaň, která vážně poškodila image značky.

Přibližně 24 000 baristů, vedoucích a zaměstnanců centrály muselo v pondělí v pobočkách po celé zemi absolvovat školení o historickém povědomí a kulturní citlivosti. Podle mluvčího společnosti Starbucks uvnitř kaváren sledovali záznamy přednášek dvou profesorů z univerzity Songgjungwan v Soulu, píše web The New York Times.

Management tak musel reagovat na pravděpodobně největší marketingový přešlap v historii značky v zemi.

Minulý měsíc totiž společnost Starbucks představila novou řadu svých termo hrnků. Marketingová kampaň pod názvem Tank Day (Den pro pohárek) ovšem začala 18. května, tedy přesně v den 46. výročí masakru z roku 1980. Tehdy jihokorejská vláda k potlačení prodemokratických demonstrantů v jižním městě Kwangdžu nasadila právě tanky. Synonymum slova tank (pohárek i tank) okamžitě vyvolala reakci veřejnosti.

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Negativní reakce na propagační akci Starbucksu na sebe nenechaly dlouho čekat. Mnozí upozornili na nemístnost kampaně a její start v den výročí události, kdy v Koreji zahynuly stovky, podle některých dokonce až tisíce lidí. Někteří vyzývali k bojkotu značky, další reagovali tím, že na veřejnosti rozbíjeli pohárky značky Starbucks a útočili také na venkovní reklamní plochy.

Přešlap se okamžitě projevil i na tržbách společnosti. Podle údajů z trhu se v důsledku této kontroverze objem plateb kartou v korejských provozovnách Starbucks během jednoho týdne propadl o 26 procent. Zákazníci navíc začali požadovat vrácení peněz z předplacených karet Starbucks, jejichž celková hodnota se odhaduje na 400 miliard wonů (5,3 miliardy Kč).

Kauza získala následně i politický rozměr. Vládní úřady přestaly objednávat dárkové karty Starbucks a ministerstvo obrany pozastavilo spolupráci s tímto řetězcem.

S textem pomáhala AI

Skupina Shinsegae, konglomerát vlastnící Starbucks Korea, reklamu okamžitě stáhla, vydala omluvu a dokonce propustila generálního ředitele Čung Jong-jina. Později uvedla, že zaměstnanci při vymýšlení textu propagační akce využili umělou inteligenci a nebyli si vědomi kontextu. Pondělní školení tak mělo být nápravným opatřením.

„Starbucks se nyní snaží prokázat své odhodlání ke změně a upřímnost vůči spotřebitelům i veřejnosti tím, že přijímá opatření v podobě uzavření poboček za účelem proškolení všech zaměstnanců,“ uvedl Jongwoo Lee, profesor marketingu na Namseoul University. V konečném důsledku jde podle něj především o obnovení poškozeného image značky.

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Většina zákazníků ovšem vypadala překvapeně. „O Tank Day jsem nikdy neslyšela a nevěděla jsem, že budou mít zavřeno,“ řekla 65letá Ko Jin-sun, která přijela na návštěvu z města Gumi.

„V mnoha případech tyto problémy vznikají proto, že firmy nedokážou správně porozumět společnosti, její citlivosti, historickým událostem, kolektivní paměti nebo jejím bolavým místům,“ řekl Jeong-Woo Koo, který vyučuje sociologii a vystoupil v rámci části školení věnované kulturní citlivosti.

Spíš chyba než provokace

Starbucks v Koreji ale ještě není z nejhoršího venku. Policie nyní vyšetřuje vedoucí pracovníky společnosti Shinsegae kvůli obvinění z pomluvy, urážky pozůstalých obětí masakru v Kwangdžu a porušení zvláštního zákona o demokratizačním hnutí.

„Upřímně se omlouváme obyvatelům Kwangdžu, všem, kterých se tato tragédie dotkla, a také našim zákazníkům a místním komunitám,“ uvedlo vedení společnosti Shinsegae. Vnitřní vyšetřování zatím neodhalilo žádné důkazy o tom, že by kampaň byla záměrná a že by šlo o provokaci. Spíše o neuvěřitelnou nedbalost a o sérii selhání při schvalování kampaně. Společnost Starbucks Korea požádala zákazníky, aby svůj hněv nesměřovali na zaměstnance v prodejnách.

„Je nám velmi líto tohoto nepřijatelného marketingového incidentu,“ informovala Společnost Starbucks Corporation se sídlem v Seattlu. Přestože uděluje licence na značku, nevlastní žádný podíl v korejské pobočce kávového řetězce.

Co se stalo v Kwangdžu?

V roce 1979 byl zavražděn dlouholetý autoritářský prezident Park Chung-hee. Moci se pak postupně chopila skupina armádních důstojníků a v květnu 1980 vyhlásil režim stanné právo, zakázal politickou činnost, uzavřel univerzity a začal zatýkat opoziční politiky.

18. května 1980 začaly v jihokorejském městě Kwangdžu studentské protesty proti nové vojenské vládě, výsadkáři a další jednotky armády proti nim brutálně zasahovali, bili a stříleli demonstranty i náhodné civilisty.

Násilí pak vyvolalo masové pobouření obyvatel města, ty se během několika dnů změnily v rozsáhlé lidové povstání. Někteří obyvatelé se následně zmocnili zbraní a na několik dní vytlačili armádu z města. 27. května 1980 však armáda zahájila rozhodující protiútok a město znovu obsadila. Povstání bylo během několika hodin rozdrceno.

Pro mnoho Korejců je dnes význam Kwangdžuského povstání podobný tomu, jaký mají pro Čechy události 17. listopadu 1989 nebo pro Maďary povstání roku 1956: jde o klíčový symbol odporu proti autoritářské moci a životy položené za demokratické změny.

Vojáci táhnou tělo povstalce zabitého při přestřelce, kdy jihokorejské jednotky znovu dobyly město Kwangdžu, které zachvátily nepokoje. (27. května 1980)

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