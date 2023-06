Česká AI bojuje s infekcemi. Říkali, že je to sci-fi, uvádí šéf startupu

V Česku HAIDI pokrývá už zhruba 30 procent lůžek akutní i následné péče a zájem o ni mají i nemocnice v zahraničí. „V začátcích jsem se samozřejmě občas setkal s názory, že je to sci-fi a že tomu nevěří,“ uvádí Jakub Kozák v rozhovoru.

Jak vás napadlo, že budete dělat software pro nemocnice?

Už když jsem studoval matematiku, tak jsem se medicíně tak trochu věnoval. Počítali jsme například, jak roste umělá chrupavka. Zároveň několik známých mělo lékaře v rodině, kteří říkali, že by jim dost pomohlo mít lépe zpracovaná data.

Pak jsme se s kolegou na Matfyzu věnovali projektu, v němž jsme propojovali a zpřístupňovali informační zdroje o léčivech z Česka a zahraničí. Tenkrát to dávalo větší smysl než dnes, protože například Státní úřad pro kontrolu léčiv ještě neměl otevřená data. V návaznosti na to jsme se bavili s některými univerzitními nemocnicemi, co by se dalo dělat dál. Vytvořili jsme pro ně třeba vyhledávač propouštěcích zpráv. Ale pak jsme si dali pauzu.