Jak chutná jídlo z restaurace, která neexistuje. Virtuální kuchyně zažívají rozmach

Veronika Bělohlávková
  20:00
Zákazníci rozvážkových aplikací často netuší, že část podniků, z nichž si objednávají jídlo, ve skutečnosti nefunguje jako klasická restaurace otevřená veřejnosti. Jde o tzv. dark kitchens neboli virtuální kuchyně, které připravují jídlo výhradně pro rozvoz a na digitálních platformách se prezentují pod různými názvy. Zatímco v zahraničí jsou tyto kuchyně běžné už několik let, v Česku se tento fenomén teprve prosazuje.
Jídlo ve virtuálních kuchyních se připravuji primárně na rozvozy nebo do...

Jídlo ve virtuálních kuchyních se připravuji primárně na rozvozy nebo do automatů, či firemních jídelen. (29. ledna 2026) | foto: Eat Smart

Chytré lednice Eat Smart nabízí jídla primárně z kuchyně Filipa Sajlera. (16....
Dark kitchen funguje u Prahy a provozuje je ji Filip Sajler se svými partnery....
Filip Sajler vsadil na vývary a začal je samostatně prodávat. (13. prosince...
S rodinou Piškaninů má Filip Sajler přátelské i pracovní vztahy. (13. prosince...
11 fotografií

Tento model se rychle rozšířil ve velkých i menších městech po celé Evropě. Využívají jej nadnárodní řetězce i menší značky, které sdílejí jednu kuchyň, ale na rozvážkových aplikacích se prezentují jako samostatné restaurace. Pro zákazníky tak často není na první pohled zřejmé, odkud jejich jídlo skutečně pochází.

Konkrétní příklad nabízí britský Watford. Model zde využívají nejen známé řetězce, jako jsou TGI Fridays nebo Las Iguanas, ale také nezávislé podniky typu restaurace Desi Thekka. Na platformách jako Just Eat nebo Deliveroo vystupují podniky pod různými názvy, které působí jako běžné restaurace. píše zpravodajský web Watford Observer.

Další francouzské hodnocení: gastronomie v Česku roste, ale super unikát ještě nemá

Pokud si obyvatelé Watfordu objednají jídlo z podniků Eugreeka!, Behrouz Biryani, The Indian Lunchbox, Kick-Ass Burrito, Byron Burger & Fries nebo Mikos Gyros, s vysokou pravděpodobností jde právě o jídlo připravené ve virtuální či cloudové kuchyni.

Kontrola údajů o potravinové hygieně ukazuje, že pokrmy se často připravují na stejných adresách a například provozovna TGI Fridays na High Street je registrována také pro několik dalších značek.

„V době, kdy je v restauraci méně hostů, je to způsob, jak kuchyň efektivně vytížit,“ vysvětluje Nišant Patel, majitel pubu Desi Thekka. Podobný model funguje i jinde ve městě.

Cloudové vaření v Česku

V českém prostředí se model dark kitchen začíná teprve objevovat, i když zatím v menším měřítku než v západní Evropě. Nejčastěji se s ním setkáte v Praze, kde fungují kuchyňské provozy zaměřené výhradně na rozvoz a online objednávky, nikoli na obsluhu hostů.

Podle odborníků z oblasti gastronomie a komerčních nemovitostí jde o trend související s rychlým růstem rozvážkových platforem, vysokými nájmy v centrech měst a snahou restaurací snížit provozní náklady. Jedna kuchyň může snadno připravovat jídlo pro více značek současně, které na rozvážkových aplikacích vystupují odděleně a působí jako samostatné restaurace.

Večeře ve vesmíru nebo v džungli. Zážitková gastronomie je na vzestupu

Virtuální kuchyni v roce 2020 založil kuchař a podnikatel Filip Sajler z HOPI CHEF TECH FOOD. Zde připravuje základy vývarů, komponenty pro domácnosti i gastronomii a čerstvé jídlo do krabičky určené jak pro maloobchod, tak pro foodservice. „Dark kitchen umožňuje nižší náklady, protože není potřeba obsluha, nájem je nižší a prostor menší. Jedna kuchyň může současně provozovat více ‚virtuálních restaurací‘ a celý prostor je navržen pro rychlou přípravu jídel a snadné vyzvedávání kurýry,“ uvedl Sajler.

V Praze dále existuje například provozovna s názvem Dark Kitchen (Bistro & Catering) na Vinohradech. Objednává jídlo online a případně nabízí catering a nefunguje primárně jako běžná restaurace s obsluhou u stolů.

Dark kitchen v rozvozech

Dark kitchen je profesionálně vybavená kuchyně, která funguje výhradně pro rozvoz jídel a bez klasické restaurace, obsluhy nebo stolů pro hosty. Funguje jen online. Může jít o samostatný provoz nebo sdílený kuchyňský prostor, kde si gastro podnikatelé pronajímají zázemí a soustředí se čistě na vaření pro online objednávky.

„Velkou výhodou je práce s daty – provozovatelé mohou rychle upravovat nabídku podle poptávky, testovat nová jídla a optimalizovat menu podle toho, co si zákazníci skutečně objednávají. Virtuální restaurace tak často fungují jako ‚laboratoř chutí‘, kde vznikají nové značky i recepty,“ uvádí Jakub Hostačný, generální manažer Bolt Food pro ČR.

Střety mezi námi s Ondrou byly vždy, navzájem jsme se nešetřili, říká Filip Sajler

Podle něj virtuální restaurace klasické podniky nenahradí, ale spíše je doplní. „Zatímco klasickým restauracím přinášejí platformy další akviziční kanál pro nové zákazníky, naším cílem je umožnit všem partnerům na platformě uspět a hlavně zvýšit tržby, oslovit nové zákazníky a optimalizovat provoz. Segment konceptů zaměřených čistě na rozvoz poroste, nabízí velký potenciál především v menších městech,“ uvádí Hostačný.

Na platformě Bolt Food tvoří virtuální restaurace vyšší jednotky procent, ale jde zatím především o Prahu. Z hlediska kuchyní především o asijskou a italskou. Klasickými příklady z Prahy jsou třeba oblíbené Hasu Sushi nebo MyFoodPlace.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Jak chutná jídlo z restaurace, která neexistuje. Virtuální kuchyně zažívají rozmach

Jídlo ve virtuálních kuchyních se připravuji primárně na rozvozy nebo do...

Zákazníci rozvážkových aplikací často netuší, že část podniků, z nichž si objednávají jídlo, ve skutečnosti nefunguje jako klasická restaurace otevřená veřejnosti. Jde o tzv. dark kitchens neboli...

29. ledna 2026

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

29. ledna 2026

Z týdne jen dva až tři dny. Vysoké ceny zkracují lyžařské zájezdy

Oproti jiným sezonám není Špindlerův Mlýn před Silvestrem přeplněný. (30....

Hoteliéři na horách čekají solidní obsazenost během jarních prázdnin na úrovni 80 až 85 procent. Přes tato optimistická čísla se trend v dovolených Čechů vyrážejících za zimní pokrývkou zásadně mění....

29. ledna 2026  15:57

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

29. ledna 2026  13:24,  aktualizováno  15:49

Bateriová úložiště zažívají boom. Překážky v investicích musí padnout, říkají odborníci

Mezinárodní konference SOLAR FLEX 2026 organizovaná Solární asociací, Asociací...

Solární elektrárny a bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty...

29. ledna 2026  14:30

Nejcennější na ESG jsou data, říká Serge Damian z CSG

Serge Damian, Chief Sustainability Officer z Czechoslovak Group

Byrokratická „pruda“, nebo příležitost? Na zkratku ESG a její dopady do byznysu se dá dívat z různých úhlů. Serge Damian, Chief Sustainability Officer z Czechoslovak Group, ji vidí optimisticky, jako...

29. ledna 2026  14:14

Zásilkové doručení léků by využilo 70 procent Čechů. Ministr ho chce prosadit

ilustrační snímek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce v tomto volebním období prosadit zavedení zásilkového doručování léků na předpis. Důraz chce přitom klást na bezpečí pacientů a roli lékárníka. Uvedl to pro...

29. ledna 2026  13:10

IKEA zapoví vstup do obchodů psům. Šíří se falešné oznámení o zákazu dětí

ilustrační snímek

Od 1. února 2026 platí ve všech českých obchodních domech IKEA zákaz vstupu se psy s výjimkou asistenčních a vodicích zvířat. Opatření, které má podle společnosti zajistit vyšší hygienický standard a...

29. ledna 2026  11:40

Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek

Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)

„Je to film, který musíte vidět.“ Tak v pondělí lobboval americký prezident Donald Trump za snímek o první dámě, který teď v pátek vstupuje do kin. Sleduje Melanii Trumpovou dvacet dní před druhou...

29. ledna 2026  11:08

Lukoil prodal mezinárodní aktiva americké skupině Carlyle, důvodem jsou sankce

ilustrační snímek - Lukoil

Ruský ropný gigant Lukoil prodal svá mezinárodní aktiva americké investiční skupině Carlyle. Součástí transakce ovšem není majetek v Kazachstánu, ten si společnost rozhodla ponechat. Důvodem prodeje...

29. ledna 2026  9:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

29. ledna 2026  8:18

Záskok ke kravám, když má farmář volno. Brusel chce dostat do zemědělství mladé

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie řeší plošný problém – v zemědělství chybí mladí lidé, je třeba generační výměna. Jde skutečně o akutní problém, podle dat Evropské komise (EK) je průměrný věk farmáře 57 let, pouze...

29. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.