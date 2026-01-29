Tento model se rychle rozšířil ve velkých i menších městech po celé Evropě. Využívají jej nadnárodní řetězce i menší značky, které sdílejí jednu kuchyň, ale na rozvážkových aplikacích se prezentují jako samostatné restaurace. Pro zákazníky tak často není na první pohled zřejmé, odkud jejich jídlo skutečně pochází.
Konkrétní příklad nabízí britský Watford. Model zde využívají nejen známé řetězce, jako jsou TGI Fridays nebo Las Iguanas, ale také nezávislé podniky typu restaurace Desi Thekka. Na platformách jako Just Eat nebo Deliveroo vystupují podniky pod různými názvy, které působí jako běžné restaurace. píše zpravodajský web Watford Observer.
Pokud si obyvatelé Watfordu objednají jídlo z podniků Eugreeka!, Behrouz Biryani, The Indian Lunchbox, Kick-Ass Burrito, Byron Burger & Fries nebo Mikos Gyros, s vysokou pravděpodobností jde právě o jídlo připravené ve virtuální či cloudové kuchyni.
Kontrola údajů o potravinové hygieně ukazuje, že pokrmy se často připravují na stejných adresách a například provozovna TGI Fridays na High Street je registrována také pro několik dalších značek.
„V době, kdy je v restauraci méně hostů, je to způsob, jak kuchyň efektivně vytížit,“ vysvětluje Nišant Patel, majitel pubu Desi Thekka. Podobný model funguje i jinde ve městě.
Cloudové vaření v Česku
V českém prostředí se model dark kitchen začíná teprve objevovat, i když zatím v menším měřítku než v západní Evropě. Nejčastěji se s ním setkáte v Praze, kde fungují kuchyňské provozy zaměřené výhradně na rozvoz a online objednávky, nikoli na obsluhu hostů.
Podle odborníků z oblasti gastronomie a komerčních nemovitostí jde o trend související s rychlým růstem rozvážkových platforem, vysokými nájmy v centrech měst a snahou restaurací snížit provozní náklady. Jedna kuchyň může snadno připravovat jídlo pro více značek současně, které na rozvážkových aplikacích vystupují odděleně a působí jako samostatné restaurace.
Virtuální kuchyni v roce 2020 založil kuchař a podnikatel Filip Sajler z HOPI CHEF TECH FOOD. Zde připravuje základy vývarů, komponenty pro domácnosti i gastronomii a čerstvé jídlo do krabičky určené jak pro maloobchod, tak pro foodservice. „Dark kitchen umožňuje nižší náklady, protože není potřeba obsluha, nájem je nižší a prostor menší. Jedna kuchyň může současně provozovat více ‚virtuálních restaurací‘ a celý prostor je navržen pro rychlou přípravu jídel a snadné vyzvedávání kurýry,“ uvedl Sajler.
V Praze dále existuje například provozovna s názvem Dark Kitchen (Bistro & Catering) na Vinohradech. Objednává jídlo online a případně nabízí catering a nefunguje primárně jako běžná restaurace s obsluhou u stolů.
Dark kitchen v rozvozech
Dark kitchen je profesionálně vybavená kuchyně, která funguje výhradně pro rozvoz jídel a bez klasické restaurace, obsluhy nebo stolů pro hosty. Funguje jen online. Může jít o samostatný provoz nebo sdílený kuchyňský prostor, kde si gastro podnikatelé pronajímají zázemí a soustředí se čistě na vaření pro online objednávky.
„Velkou výhodou je práce s daty – provozovatelé mohou rychle upravovat nabídku podle poptávky, testovat nová jídla a optimalizovat menu podle toho, co si zákazníci skutečně objednávají. Virtuální restaurace tak často fungují jako ‚laboratoř chutí‘, kde vznikají nové značky i recepty,“ uvádí Jakub Hostačný, generální manažer Bolt Food pro ČR.
Podle něj virtuální restaurace klasické podniky nenahradí, ale spíše je doplní. „Zatímco klasickým restauracím přinášejí platformy další akviziční kanál pro nové zákazníky, naším cílem je umožnit všem partnerům na platformě uspět a hlavně zvýšit tržby, oslovit nové zákazníky a optimalizovat provoz. Segment konceptů zaměřených čistě na rozvoz poroste, nabízí velký potenciál především v menších městech,“ uvádí Hostačný.
Na platformě Bolt Food tvoří virtuální restaurace vyšší jednotky procent, ale jde zatím především o Prahu. Z hlediska kuchyní především o asijskou a italskou. Klasickými příklady z Prahy jsou třeba oblíbené Hasu Sushi nebo MyFoodPlace.